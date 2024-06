Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Wenn das Deutsche Weininstitut (DWI), die zentrale Kommunikations- und Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft, Journalisten zu einer Reise durch einige Anbaugebiete einlädt, geht es vor allem um die Schokoladenseiten der Branche. Man bekommt imposante Kulturlandschaften zu Gesicht und besucht Betriebe, die von einer neuen Generation von hervorragend und vielseitig ausgebildeten Winzern geführt werden, die weit über den Tellerrand ihrer Scholle hinausblicken und sich innovativ-dynamisch mit den großen Herausforderungen für die Weinwirtschaft auseinandersetzen. Und die sind in der Tat gigantisch.

Der Weinkonsum sinkt stetig, und das hat vielfältige Ursachen. Zum einen ist vor allem in der jüngeren Generation eine recht deutliche Abkehr vom Wein zu verzeichnen. Dazu kommt aber noch die angesichts stagnierender bis sinkender Kaufkraft allgemeine Konsumzurückhaltung, der eine gute Flasche Wein schneller zum Opfer fällt als andere Konsumgüter.

Zwischen Absatzrückgang, Kostendruck und Klimawandel

Auf der anderen Seite sind die Kosten, etwa für Energie, Logistik, Verpackung und auch Personal, enorm gestiegen, für die der Markt – angesichts des unverminderten Importdrucks durch günstiger produzierte Weine – nachhaltig kostendeckende Preise gerade im unteren und mittleren Segment oftmals nicht mehr hergibt. Dann wäre da noch der Klimawandel, der viele Betriebe vor erhebliche Probleme stellt. Extreme Vegetationsverläufe, wie etwa die Kombination aus sehr frühem Austrieb und wenig später folgenden Frostperioden, häufen sich, und für einige Rebsorten wird es in den angestammten Lagen schlicht zu heiß.

Man kann inzwischen von einer Überproduktionskrise sprechen, sowohl in Deutschland als auch global. In vielen Ländern gibt es bereits umfangreiche Flächenstilllegungen, auch in renommierten Regionen wie dem französischen Bordelais. Und die Lagerbestände quasi unverkäuflicher Weine wachsen und wachsen, sodass nunmehr wieder vermehrt die subventionierte Verarbeitung von Wein zu Industriealkohol zum Einsatz kommt.

Nebulöse Begriffe: „Terroir“ und „Mineralität“

Aber wie bereits gesagt: Bei dieser Pressereise des DWI ging es vor allem um die Schokoladenseiten der Weinwelt. Um besondere, irgendwie „authentische“ Weine, die ihre jeweilige Herkunft im Glas widerspiegeln. Die Rede ist dann von „Terroir“, einem jener schwammigen Begriffe, die zu vielen Missverständnissen einladen. Bei Terroir geht es zum einen um Geologie, also die Beschaffenheit der Böden, auf denen die Reben wachsen.

In der Tat macht es einen Unterschied, ob ein Wein auf Schiefer-, Muschelkalk-, Granit-, Sand- oder Löß-Lehm-Böden wächst. Dabei geht es um Faktoren wie die Wasser- und Wärmespeicherung und die vielbeschworene „Mineralität“ der Weine. Ein ebenfalls recht schwammiger Begriff, denn der Geschmack von im Boden vorhandenen Mineralen ist objektiv kaum zu definieren.

Böden sind nur ein Faktor von vielen

Terroir ist ohnehin viel mehr als die Bodenbeschaffenheit. Auf die Reben bezogen sind Makro- und Mikroklima (etwa durch Flussnähe), Hangneigung, Sonnen- und Windexposition sowie die Erziehungsmethode wichtige Faktoren. Und schließlich ist es der Winzer, der durch seine Entscheidungen im Weinberg und bei der Verarbeitung im Keller den Charakter eines Weines maßgeblich prägt. Bestenfalls hat sich in einigen kleineren Gebietseinheiten in dieser Hinsicht so etwas wie ein „typischer“ Stil entwickelt, für ganze Weinregionen gilt das aber keinesfalls.

Zum Terroir gehören aber auch die Lebensgewohnheiten der dort lebenden Menschen, ihre kulinarischen Traditionen. Terroir ist jedenfalls eine teilweise recht romantisch anmutende Vorstellung, angesichts einer Branche und Regionen, die knallharten Marktgesetzen unterliegen. Auch wir haben diesen Widerspruch auf unserer Reise erlebt: Warum müssen Restaurants ihre Gäste in diesen Gebieten mit Großgarnelen und Jakobsmuscheln langweilen, also belangloses „World-Food“, das es überall gibt? Schämen die sich für ihre regionale Küche?

Weingesetz soll entrümpelt werden

Die überwältigende Mehrheit aller Weinkonsumenten interessiert das alles nicht die Bohne. Sie haben nur zwei Kriterien: 1.) Schmeckt mir der Wein oder nicht? 2.) Kann und ich will ich eine bestimmte Summe für einen bestimmten Wein ausgeben oder nicht? Und durch das ganze Gewusel mit Lagennamen, Prädikaten (Kabinett, Spätlese, Auslese) und Phantasiebezeichnungen wie „Reserve“ und „Selektion“ blickt ohnehin kaum jemand durch.

Das soll sich jetzt ändern. Mit der bereits 2021 verabschiedeten Novelle des deutschen Weingesetzes, die ab dem Jahrgang 2026 in Kraft tritt, soll durch die verbindliche Einordnung aller Weine in eine Herkunfts- und Qualitätspyramide mehr Transparenz für die Verbraucher geschaffen werden. Das Etikett soll dann aussagekräftige Hinweise auf die Qualität eines Weins erhalten. Ob und wie das funktionieren wird, bleibt abzuwarten, und an den oben skizzierten strukturellen Problemen der Weinbranche wird es eh nichts ändern.

Mittelrhein, Nahe und Pfalz: Grandiose Riesling-Vielfalt

Spannend war die Reise, die uns in die Anbaugebiete Mittelrhein, Nahe und Pfalz führte, allemal. Im Mittelpunkt stand die faszinierende Vielfalt des Rieslings, der auf den sehr unterschiedlichen, aber durchweg eher kargen Böden dieser Regionen seine Filigranität entfalten kann. Und ja, hier wird es ansatzweise schmeckbar, das jeweilige Terroir. Etwa in den Weinen der von Buntsandstein, Kalk und Basalt geprägten Böden der Lage „Forster Ungeheuer“ vom Weingut Mosbacher (Pfalz) und dem auf Muschelkalk und Tonmergel wachsenden „Kreuzberger Paradies“ vom Weingut Korrell (Nahe).

Für derartige Spitzenweine werden allerdings auch 30 bis 40 Euro verlangt, doch auch die Basisweine dieser Güter sind durchaus spannend. Und die grandiosen Rieslinge von den Steilhängen des Mittelrheins – dem mit 460 Hektar kleinsten deutschen Anbaugebiet – mit ihrem ausgeprägten Süße-Säurespiel sind ohnehin ein leider viel zu wenig beachteter Schatz der deutschen Weinkultur.

Überraschung: Ein toller Rotwein für acht Euro

Mein persönlicher Favorit der Reise, auf der wir insgesamt rund 90 Weine verkosteten, war allerdings kein Riesling, sondern ein Spätburgunder vom Mittelrhein vom Weingut Albert Lambrich. Keine schwere Wuchtbrumme mit Aromenfüllhorn und viel Holzgeschmack, sondern ein komplett durchgegorener (0,4 Gramm Restzucker) Spätburgunder mit kühler, frischer Stilistik, angemessen zurückhaltender, sortentypischer Kirsch- und Beerenfrucht. Geradlinig wie ein Pass von Toni Kroos, gutes Säurespiel und feine Tannine, alles harmonisch zusammengefügt durch die zwölfmonatige Reife im gebrauchten Holzfass. Und das für einen extrem schlanken Preis (8,20 Euro).

Jedenfalls habe ich auf dieser Reise wieder mal viel gelernt, und das auf äußerst genussreiche Art und Weise. Und man muss kein „Standortpatriot“ sein, um deutsche Weine hoch zu schätzen. Denn wenn nicht versucht wird, die große Konkurrenz aus südlicheren Anbaugebieten zu kopieren, sondern die eigene Stilistik – von mir aus auch das Terroir – auf die Flasche zu bringen, können sie in allen Weinligen der Welt ziemlich weit oben mitspielen.