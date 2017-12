Zu den wenigen Dingen, an denen sich der Mensch festhalten kann, gehört die Wiederkehr von Weihnachten, zuverlässig am 24. und 25. Dezember eines jeden Jahres. Das war 1921 nicht anders, als Gilbert Keith Chesterton, der klügste Theoretiker und leidenschaftlichste Praktiker des Weihnachtsfestes, schrieb: „Der alte Satz, dass Weihnachten kommt, ist besonders passend in einer Zeit, in der dies fast das einzige ist, von dem wir wissen, was als Nächstes auf uns zukommt.“ Was aber kommt da?

Das vergangene Weihnachten brachte 25 Kopten den Tod. Sie wurden von fanatischen Muslimen in einer Kapelle ermordet, weil sie Christen waren. Ihr Weihnachtsgottesdienst war gerade zu Ende gegangen. In Ägypten lebten Kopten schon, als es den Islam noch nicht gab. In Pakistan wurden gerade, mitten im Advent, acht evangelische Christen in einer Kirche ermordet und rund 40 verletzt, von einem Sympathisanten des „Islamischen Staats“. In St. Petersburg konnte ein Anschlag auf eine Kathedrale verhindert werden, ebenso in Karlsruhe ein Attentat auf den dortigen Christkindlesmarkt. Auch der Berliner Zwölffachmord vom vergangenen Dezember durch einen tunesischen Islamisten galt den Besuchern eines Weihnachtsmarktes. Weihnachten ist das gefährlichste Fest der Welt.

Das Christentum ist eine Jerusalemsreligion

Um zu begreifen, was seit 2000 Jahren durch die geweihte Nacht auf die Menschheit zukommt, wanderte Chesterton „im Geiste rückwärts durch die Geschichte bis zu jenem Ort, von dem das Weihnachtsfest stammt.“ Und dann tat er es buchstäblich, reiste im Winter 1919/20 nach Jerusalem. Obwohl die Krippe, der Stall Jesu – keineswegs übrigens aufgrund der Hartherzigkeit eines Hoteliers – in Bethlehem stand, schreibt sich das Christentum von Jerusalem her. Dort zog Christus mit Hosiannarufen als „Sohn Davids“ ein und wurde unter Spott gekreuzigt, dort steht die Grabeskirche, und „von Jerusalem ging das Evangelium in die ganze Welt hinaus“. So sprach Papst Benedikt XVI. im Mai 2009 in Jerusalem und sagte weiter, Jerusalem habe eine „universale Berufung. Diese Berufung wurde von den Propheten verkündigt, und sie ist ganz offensichtlich auch eine unbestreitbare Tatsache, eine Wirklichkeit, die in der komplexen Geschichte dieser Stadt und ihrer Menschen unumstößlich verankert ist.“ Chesterton schrieb 90 Jahre zuvor in seinem Reisebericht „Das neue Jerusalem“: Die Stadt sei „ein Knotenpunkt von Wirklichkeiten“, gelegen noch immer „im Mittelpunkt der Erde“.

Weil das Christentum eine Jerusalemsreligion ist, eine Davidsreligion und eine Inkarnationsreligion, ist Weihnachten ein gefährliches Fest. Dessen Lieder bringen es an den Tag: „Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!“ „Wache auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne, wach auf, du Stadt Jerusalem.“ „Freue dich, Jerusalem, Licht strahlt auf in Bethlehem.“ Kein Weihnachten ohne Jerusalem, das einst König David zur Hauptstadt erkor. Der Evangelist Matthäus überliefert den „Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams: Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern.“ Für Christen ist klar: Das Heil kommt von den Juden. Wer Jerusalem delegitimiert oder einen Davidstern verbrennt, der schmäht auch das Christentum. Wissen das alle Christen?

„Weihnachten ist eine Sache für jeden“

Weihnachten ist interreligiös nicht abzumildern und weltethisch nicht einzuhegen: die Menschwerdung Gottes, die Inkarnation, ist christlich und nur christlich. Chesterton erklärt sie uns: „Die Idee, eine gute Absicht selbst zu verkörpern, das heißt, sie im eigenen Leib zu haben, das ist die gigantische und ursprüngliche Idee der Inkarnation. Ein Gottesgeschenk, das man anschauen und berühren kann, ist der ganze Sinn dieser Glaubensaussage. Christus selbst war ein Weihnachtsgeschenk.“ An Weihnachten dürfen Zeichen und Bezeichnetes zusammenfallen, es ist, was es darstellt. Nichts bringt diesen Gedanken besser zum Ausdruck als der Brauch, sich ebenso freiwillig zu beschenken.

Den heutigen Trend zur Sharing Economy scheint Chesterton vorweg zu nehmen, wenn er 1910 formuliert, Weihnachtsgeschenke seien ein nachhaltiges Plädoyer „für das Geben, nicht das bloße Teilen. (…) Weihnachten steht für dieses hohe und heilige Paradoxon: dass es eine höhere geistige Transaktion für Tommy und Molly ist, sich gegenseitig einen Sixpence zu schenken, als einen Schilling gerecht zu teilen. Weihnachten ist etwas viel Besseres als eine Sache für alle; es ist eine Sache für jeden.“ Damit es zu solchen höheren geistigen Transaktionen kommt, sollten Weihnachtsprediger freilich ihr Amt nicht mit dem eines Kirchensteuerbeamten verwechseln, der Staatsfrömmigkeit für einen Gottesbeweis hält.

Das Bekenntnis zur Inkarnation bleibt gefährlich

Gefährlich ist das alles, heute zumal: Das Bekenntnis zur Inkarnation, zum Stamm Davids, zu Jerusalem. Fehlt eine der drei Komponenten, kann aus dem weihnachtlichen Kräftedreieck nicht hervorgehen, woran es unserer Zeit gebricht. Noch einmal in Chestertons Worten, diesmal von 1929: „Lasst es nur eine Nacht geben, in der die Dinge begannen, von innen heraus zu leuchten – und einen Tag, an dem die Menschen nach all dem suchen, was in ihnen selber begraben ist. Und lasst sie entdecken, wo er tatsächlich versteckt ist, hinter verschlossenen Toren, hinter geschlossenen Fensterläden, hinter Türen, dreifach verrammelt und verriegelt: der Geist der Freiheit.“