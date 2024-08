Was bewegt den Osten? Spätestens im Jahr der von vielen bereits im Vorfeld als historisch gewerteten Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ist eine Antwort auf diese für das eigene nationale Selbstverständnis so wichtige Frage erneut zur Fahndung ausgeschrieben worden. Es geht um nicht weniger als um den Kern der deutschen Teilidentität – wieder einmal! Was also ist es, was das Denken, Fühlen und Erleben der Menschen zwischen Magdeburger Börde und Sächsischer Schweiz noch immer so eigenbrödlerisch und zuweilen exzentrisch erscheinen lässt?

Die für viele Beobachter besorgniserregenden Prognosen in Sachen AfD und BSW jedenfalls scheinen nicht nur im Westen zum abermaligen Nachdenken geführt zu haben: Tickt man etwa jenseits von Helmstedt auch im Jahr 34 der deutschen Wiedervereinigung noch immer anders? Und, wenn ja, was könnten hierfür die Beweggründe sein? Die kollektive Diktaturerfahrung? Die Sozialisierung im Schatten von russischem Bär und sowjetischen SS20-Raketen? Oder schlicht die antrainierte Widerständigkeit gegen alles, was auch heute irgendwo „da oben“ und „mit den Füßen in 'ner Wolke“ (Gerhard Schöne) angesiedelt ist?