Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Es hätte auch eine Werbeanzeige sein können. „Die einzige patriotische Entscheidung für die Präsidentschaft“ prangte am 30. September auf der Meinungsseite der New York Times. Daneben ein großes Bild von Kamala Harris. Es war jedoch keine Anzeige, sondern die Wahlempfehlung der Zeitung für die Präsidentschaftswahl am 5. November. Als Autor wurde „The Editorial Board“ angegeben, die Meinungsredaktion.

Dass amerikanische Zeitungen ihren Lesern unmissverständlich sagen, wen sie wählen sollen, ist keine Besonderheit dieses Wahljahres. „Endorsements“ haben eine lange Tradition. Das Wisconsin State Journal rühmt sich, schon vor 150 Jahren zur Wahl von Abraham Lincoln aufgerufen zu haben. Diese Form der Wähler-Motivation praktizieren die meisten US-Zeitungen auch bei Wahlen auf der Ebene der Bundesstaaten und in den Kommunen.