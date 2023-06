So erreichen Sie Alexander Marguier:

Wer den aktuellen Rammstein-Skandal aus popfeuilletonistischer Perspektive kommentiert, lässt in diesem Zusammenhang nur selten einen Zweifel daran, dass er oder sie diese Band schon immer für zumindest überbewertet wenn nicht kulturell wertlos oder gar für verachtungswürdig hielt. Rammstein gilt in den aufgeklärten Kreisen gewissermaßen als das musikalische Dunkeldeutschland: eine aus dem Osten stammende Brachial-Kapelle mit dumpfen Melodien, gewaltverherrlichenden Texten – und einem Frontmann, der seine sexistischen Sado-Fantasien auch noch nebenbei in Gedichtform veröffentlicht.

Erschienen sind Till Lindemanns Poeme im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch, der sich nach den mutmaßlichen Übergriffen ihres Autors gar nicht schnell genug von ihm trennen konnte: „Mit Erschütterung“ habe man in den zurückliegenden Tagen die Vorwürfe gegen den Sänger verfolgt und dabei „Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert“ und in dem das 2013 im eigenen Verlag erschienene Buch „In stillen Nächten“ eine Rolle spiele. Kerstin Gleba, die Verlegerin höchstpersönlich, verkündet die Beendigung der Zusammenarbeit mit der Begründung eines „unheilbar“ zerrütteten Vertrauensverhältnisses.