Heute ist Valentienstag, aber komme man mir in diesen angespannten Zeiten bloß nicht mit Liebe! Die Liebe ist doch eh längst tot. Und damit meine ich nicht das seit je beschworene Tête-à-Tête zwischen Eros und Thanatos. Mit der Liebe ist’s an sich passé: „Tanz mich bis ans Ende der Liebe“ hatte bereits 1984 Leonard Cohen, der einstmals melancholischste unter allen Barden und Liedermachern gewinselt und damit den endgültigen Wunsch nach dem Exitus letalis für alle Schwärmereien jenseits des Lustprinzips gefordert.

Schluss also mit diesem besoffenen „Oh, Romeo!“, mit dem „Wo Du hingehst, will auch ich hingehen!“ und dem ganzen Nachtigallen-Trallala! In einer Ära, in der ein durchschnittlicher Koitus nicht länger als fünf Minuten dauert und in der Bestsellerautor Bas Kast („Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt.“)die Passionen in der Petrischale nachzuzüchten verspricht, steht es um die Trias Eros, Agape und Philia ohnehin nicht zum Besten.

Ein Überschuss Serotonin

Es ist doch nun mal so: Wie Depressive und andere Neurotiker auch haben Verliebte einfach einen zu niedrigen Serotonin-Spiegel im Blut. Am Ende fördert der ihre Neigung zur Monomanie und beschleunigt die hormonelle Verblödung. Gut 3500 Jahre Liebeslyrik hätte man sich glatt sparen können, hätte man nur frühzeitig mal seinen Arzt oder Apotheker gefragt. Aber zum Glück liegt es in der Natur des unausweichlichen Fortschritts, mit jedem neuen Jahreszyklus ein Stück mehr Romantik auszuschleifen.

Im letzten Frühjahr etwa, das neuartige Corona-Virus war gerade wenige Wochen alt, ließ Österreichs Gesundheitsminister Rudi Anschober (Die Grünen) über eine landesweite Rundfunkstation verkünden, dass Küssen unter frisch verliebten Österreicherinnen und Österreichern fortan eine aus Gesundheitsgründen zu unterlassene Handlung sein müsse. Eine „Busserl-Polizei“ werde es gegen die unerlaubte Berührung fremder wie geehelichter Lippen zwar auch in der Alpenrepublik nicht geben, aber die violett-grüne Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz appelliere in dieser Angelegenheit vertrauensvoll an das Eigenverantwortungsbewusstsein der Bürger.

Liebe ist zu gefährlich

Bravo, möchte da Romeo angesichts dieser großer Fürsorge um seine chronisch ohnehin angekränkelte Julia flüstern! Liebe, so Tristan zu seiner Isolde, ist doch eh eine vollends riskante, ja verderbliche Sache. Und wenn da selbst schon ein kleiner Tod hinter einer nicht wesentlich größeren Leidenschaft wohnt, so ist es doch gut, wenn ein Minister oder Staatsmann gar dem romantischen Gesäusel endlich Einhalt befielt.

Diesseits der Alpen ist man da leider noch etwas unbekümmert. Doch immerhin: die Blumenläden sind heute geschlossen. Zwar lassen einige Bundesländer am Tag dieser unangebrachten Oxytocin-Überproduktion großzügig ein paar Ausnahmen zu, generell aber ist man bemüht, auch und gerade im Corona-Lockdown möglichst wenig Mutanten durch die Blume zu tindern.

Polyamoröse Angsthasen

Oh heiliger St. Valentin, Du Schutzpatron der Zärtlichkeiten, pack uns sachlichen Romantiker doch endlich einmal bei den Ohren! Kitzel uns durch und küss uns wach! Sind wir denn wirklich schon derart rational und prosaisch verblödet, dass uns polyamorösen Angsthasen selbst am Valentinstag, dem Feiertag für alle Verliebten, nichts anderes mehr einfällt als Distanz und kalte Unberührbarkeit? Ist denn nicht die Liebe seit je ein Risiko? Wer hätte das besser gewusst als jener liebessatte Priester Valentin von Rom, der seine Emotionen einst derart verschleudert hat, dass er am 14. Februar des Jahres 260 in Rom enthauptet und auf der Via Flaminia bestattet wurde. Liebespaare soll der Schutzpatron dieses Tages wider alle Verbote nach christlichem Ritus getraut und selbst Kranke soll er gesund gemacht haben. Und das alles aus der Kraft der Liebe.

Ohne Berechnung

Seien wir also irrational - wenigstens für die nächsten 24 Stunden. Es muss ja nicht gleich dionysisch werden, aber ein wenig Hingabe wird doch erlaubt sein. Denken wir beim nächsten Kuss nicht an die 900 Millionen Rezeptoren in unserer Haut, die sich nach Berührung sehnen; vergessen wir den Bauplan von Phenylethylamin oder Adrenalin und verdrängen wir für fünf Minuten mal den Inzidenzwert: Lieben wir einfach, ohne Berechnung! Eine größere Revolution wird es an diesem Tag ohnehin nicht mehr geben. Und gut fürs Immunsystem ist Liebe auch.