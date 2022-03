Es ist der 18. Kriegstag in der Ukraine. Während Russland weiterhin ukrainische Städte bombardiert, soll ein ukrainischer Bürgermeister von russischen Truppen verschleppt worden sein. Der US-amerikanische Filmemacher Brent Renaud starb am Wochenende in Irpin an einer russischen Kugel. Und während die Nato die Verteidigung Norwegens probt, warnt das Internationale Rote Kreuz vor einer humanitären Katastrophe in der Stadt Mariupol, die jetzt laut Medienberichten in der Hand prorussischer Seperatisten sein soll.

Derweil schalten deutsche Städte Hilfsgesuche in den sozialen Netzwerken: Für die abertausenden in Deutschland ankommenden Ukraine-Flüchtlinge fehlen zum Beispiel in München insbesondere Damenbinden, Tampons, Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel, Shampoo und Deodorant. In Europa herrscht Krieg – und noch scheint eine Antwort auf die Frage fern, wie dieser beendet werden könnte.

Nord Stream 1 wird nicht gestoppt

Wie kann der Ukraine geholfen werden? Welche Maßnahmen können den Krieg stoppen? Müssten auch Deutschland und die anderen EU-Staaten vollständig auf Energie aus Russland verzichten? Und ist die Zeit des Redens vielleicht schon vorüber, und die Nato müsste endlich aktiv eingreifen in der Ukraine? Das waren solche Fragen zum Ukraine-Krieg, über die am Sonntagabend Anne Will mit ihren Gästen diskutierte.

Zu denen gehörten Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil, der CDU-Politiker und Oberst a.D. Roderich Kiesewetter, die Politikwissenschaftlerin Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sowie die in Kiew geborene Publizistin Katja Petrowskaja, die auch Vorstandsmitglied der „Kiewer Gespräche“ ist, ein deutsch-ukrainisches Gesprächsforum für Vertreter von NGOs, Wissenschaft, Medien und Politik zu Themen der Bürgergesellschaft.

Ein 51-jähriger US-Journalist ist heute in Irpin, einem Vorort von Kyiv, getötet worden. Sein Kollege, mit dem er unterwegs war, konnte verletzt gerettet werden. Das Video, das wir unter der Brücke aufgenommen haben, zeigt die Evakuierung des verletzten Kollegen. pic.twitter.com/TemuQaUL50 — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 13, 2022

Nach einem ersten Einspieler, in dem der Status quo des Krieges kurz zusammengefasst wird, startet diese Sendung mit einem Eins-zu-Eins-Gespräch zwischen Will und Habeck, der bekanntermaßen nicht nur Vizekanzler ist, sondern auch Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz der Ampel-Regierung, und am Sonntagabend aus Berlin zugeschaltet. Erstes Thema war der viel diskutierte mögliche Boykott der russischen Öl- und Gaslieferungen nach Deutschland, dem die Bundesregierung jüngst vorerst eine Absage erteilt hat.

Von der politischen Klugheit

„Wenn wir einen unüberlegten Schritt machen, halten wir am Ende nicht einmal die anderen verhängten Maßnahmen durch“, so Habeck. Und weiter: „Wir dürfen auf keinen Fall Putin-Russland den Triumph geben, dass wir Maßnahmen wieder zurücknehmen müssen, weil wir sie nicht durchstehen.“ Man könne sich nicht sofort unbhängig von Russland machen, so Habeck. Er hofft immerhin, dass Deutschland am Jahresende nicht mehr auf Öl aus Russland angewiesen ist.

Tut die Bundesregierung nicht alles, um Putin aufzuhalten? So lautet zumindest der Vorwurf der Publizistin Katja Petrowskaja in Richtung Bundesregierung. Und Habeck streitet das auch gar nicht ab. Weder liefere man Panzer oder Flugzeuge, zählt Habeck auf, noch verbiete man den Export von russischen Lebensmitteln. Auch deutsche Firmen können nach wie vor noch vereinzelt in Russland tätig sein. Etwa, wenn sie im Gesundheitssektor aktiv sind.

Man wolle keine Konfrontation Russland gegen die Nato, sagt Habeck. Kameraschwenk auf Petrowskaja: Die Schrifstellerin lacht bitter und schüttelt den Kopf. Und man kann froh sein, dass derzeit weder Petrowsjaka noch der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner, der neulich ein aktives Eingreifen der Nato in der Ukraine gefordert hat, zu entscheiden haben, ob der Westen sich an diesem Krieg militärisch beteiligt oder nicht. Denn die Gefahr einer weiteren Eskalation bis hin zu einer nuklearen Antwort Putins ist durchaus real, wenn auch in der richtigen Konsequenz – dass die Nato keine Truppen schickt – freilich bitter für die Ukrainer.

Alle Optionen auf dem Tisch

Der Westen steckt in einem Dilemma. Greift er nicht miltärisch ein, überlässt er David weiterhin dem Goliath, der bei allem Kampfeswillen der Ukrainer am Ende wohl mehr oder weniger obsiegen wird. Ausgenommen, Putins Ukraine-Krieg scheitert in Russland, weil er dort infolge der Sanktionen vom Hof gejagt wird (wonach es derzeit gleichwohl nicht aussieht). Oder die Ukraine und Russland einigen sich auf eine Kompromisslösung, wenn irgendwann beide in einer Sackgasse stecken. Bis es so weit ist, wird es aber wohl noch viel mehr Leid geben in der Ukraine. Wie die Financial Times am Sonntag berichtet, soll Russland China nun sogar um militärisches Equipment gebeten haben. Unterdessen demonstrierten in Deutschland am Nachmittag zehntausende Menschen gegen den Ukraine-Krieg.

Auch Lars Klingbeil (SPD) spricht von einem „Dilemma“, in dem die deutsche Politik derzeit stecke. Auch deshalb, weil die Menschen im Land die Sanktionen gegen Russland mitgehen müssten, Stichwort Benzinpreise und anderes. „Alle Optionen müssen in dieser Situation auf dem Tisch liegen, aber gerade hielte ich es nicht für klug, wenn man den Weg des Embargos und der sofortigen Einstellung von Öl und Gaslieferungen geht“, so Klingbeil, und stellt sich damit, wenig überraschend, an die Seite des grünen Koalitonspartners und an die von Robert Habeck.

Beim dritten Koalitionspartner in der Ampel-Regierung, der FDP, klingt das teilweise übrigens anders. So forderte jüngst FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die auch Vorsitzende des Verteidiungsausschusses ist, auf Twitter: „Wir müssen jetzt das Heft des Handelns in der Hand behalten und ein neues Kapitel Gas und Öl aufschlagen. Deutschland muss den Importstopp dieser Rohstoffe aus Russland sofort umsetzen.“ Aber das nur am Rande.

Putins Drohung, Nord Stream 1 abzuschalten, zeigt, dass ihn unsere Sanktionen hart treffen. Wir müssen jetzt das Heft des Handelns in der Hand behalten und ein neues Kapitel Gas und Öl aufschlagen. Deutschland muss den Importstopp dieser Rohstoffe aus Russland sofort umsetzen. pic.twitter.com/Q8GesM2zXE — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) March 8, 2022

Kiesewetter von der CDU jedenfalls sieht es da eher wie Strack-Zimmermann von der FDP und plädiert für einen Importstopp von russischem Öl und Gas. „Wir haben eben einen sehr nachdenklichen Robert Habeck erlebt, aber zur Nachdenklichkeit gehört auch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass uns auch Russland den Hahn abdrehen kann“, so Kiesewetter. „Wir müssen umgekehrt Putin den Geldhahn abdrehen“, findet er – und will auf Nord Stream 1 verzichten. Vorausgesetzt, dass der deutschen Bevölkerung ausreichend klar gemacht werde, dass derlei Sanktionen auch Folgen für sie hätte.

Kiesewetter lässt dabei auch ein bisschen den Joachim Gauck durchblicken, der bei Maischberger jüngst in feudaler Pose vom „Frieren für den Frieden“ gesprochen hat. Und es schmerzt ein bisschen, das zu schreiben, aber der Autor dieser Zeilen ist an diesem Sonntagabend schon zum zweiten Mal froh über eine Ampel-Regierung. Obgleich es gleichwohl an der Zeit wäre, nicht nur die Verteidungsministerin angesichts ihrer offenbaren Unfähigkeit, sondern auch die Familienministerin ob ihrer Art und Weise der konsequenten Imagepflege das Amt zu nehmen. Aber das sind, sagen wir, eineinhalb andere Diskussionen. Zurück also zu Will am Sonntagabend.

Die Kriegsspirale mit Stärke brechen

Auch Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik, betont, dass Deutschland erstmal sicherstellen müsse, dass es wirtschaftlich länger durchhalten könne als Russland. Einen Importstopp hält auch sie für den falsch Weg. Schon deshalb, weil es das Kriegsgeschehen nicht unmittelbar verändern würde. „Wenn wir uns jetzt wirtschaftlich selber die Luft abdrücken – und dann kommen Preissteigerungen, Wirtschaftseinbrüche und damit schwindet auch die Unterstützung der Bevölkerung – dann haben wir letztlich nichts gewonnen, und auch die Ukraine hat nichts gewonnen“, so Major. Das sei natürlich eine „Zerreißprobe“, sagt Major, weil das Herz ja sage, dass man sofort helfen wolle, aber einen gestaffelten Ausstieg hält die Politikwissenschaflterin dennoch für sinnvoller.



Petrowskaja wiederum gehört zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes ukrainischer Intellektueller an die Deutschen, wonach sich diese unverzüglich einem Energieembargo gegen Russland anschließen sollen. Sonst hätten die Deutschen, heißt es in diesem Brief, nicht mehr das Recht, von einem „nie wieder“ zu sprechen, finden die Unterzeichner. Und eigentlich hätte der Autor dieser Zeilen gerne gewusst, warum ein solcher Appell nicht ohne Verweis auf das Dritte Reich auskommen kann, aber sei's drum.

Petrowskaja jedenfalls, und das ist denn auch der wichtigere Aspekt an der Sache, macht sich große Sorgen um ihr Geburtsland und die Menschen dort. Sie hofft, dass ein sofortiges Embargo Putin das „Rückgrat brechen“ könne, sagt sie. Demokratie, so Petrowskaja, sei „immer schwächer als die Tyrannei“, deshalb müsse die Nato noch mehr Stärke zeigen. Das Argument mit der nuklearen Bedrohung lässt sie nicht gelten. Sie ist überzeugt: „Wir können die Kriegsspirale mit unserer Stärke brechen.“

Die russische Aggression wird fortgesetzt

Kurz darauf wird der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, aus Kiew ins Studio geschaltet. Im karierten Hemd sitzt er in irgendeinem schmucklosen Raum, hinter ihm eine Ukraine-Flagge an der Wand. Offiziell heißt es von Seiten der Ukraine, dass über 13.000 russische Soldaten bereits gefallen seien. Verifizieren lässt sich diese Zahl freilich nicht. Dass sich Putin seine „Sonderoperation“ – sein Außenminister Lawrow behauptet jüngst sogar dreist, Russland habe die Ukraine gar nie überfallen – gleichwohl anders vorgestellt hat, darüber sind sich die Experten einig. Man habe mit Russland begonnen zu reden, nicht nur Ultimaten zu stellen, hieß es am Vortag bereits vom ukrainischen Präsidenten Selenskiy.

„Viele russiche Soldaten verlieren ihr Leben in diesem Krieg und viele russische militärische Ausrüstungsgegenstände – also Panzer, Wagen, aber auch Flugzeuge – werden von unseren Verteidigungskräften zerstört“, so Kuleba. Das dränge Putin nun dazu, „wenigstens ein wenig seine Position zu verändern“. Im Prinzip sehe man aber, dass die Aggression fortgesetzt werde, dass Städte weiterhin bombardiert werden.

Kein Stück unseres Territoriums abgeben

Über die Details der Gespräche mit Russland wolle er nicht sprechen, sagt Kuleba zu Will. „Wir geben aber nichts auf“, sagt er. Es handle sich um einen „aggressiven Krieg“, der von der russischen Föderation begonnen worden sei. Und man werde den Staat Ukraine nicht einfach aufgeben und auch „kein Stück unseres Territoriums und kein Stück unserer Souveränität“. Anders formuliert: Ein Kompromiss ist derzeit nicht in Sicht zwischen der Ukraine und Russland, die sich immer noch mit Maximalforderungen gegenüberstehen. „Wir werden weiter kämpfen für uns selbst, aber gleichzeitig sind wir gesprächsbereit“, sagt Kuleba.

Deutschland wirft der ukrainische Außenminister dagegen vor, die aktuelle Macht Russlands mitaufgebaut zu haben. Von Deutschland erhoffe er sich unter anderem, genügend Waffen geliefert zu bekommen. Kuleba lässt gleichwohl keinen Zweifel aufkommen, dass er findet, dass Deutschland seiner Führungsverantwortung in Europa mit Blick auf die Ukraine nicht gerecht werde. Während Kuleba spricht, ist Petrowskaja den Tränen nahe. „Sie haben die Macht und die Stärke, Putin zu stoppen“, sagt Kuleba zu Will und spricht dabei selbstredend zur ganzen Bundesrepublik.

Neues zum Ukraine-Krieg über den Ticker

Was tun, wenn's in der Ukraine brennt? Das ist die zentrale Frage an diesem Abend. Daher kommen die Zerreißproben, die Zweifel, die gegensetzlichen Forderungen, was die Rolle des Westens im Ukraine-Krieg betrifft. Würde ein aktiver Eingriff der Nato den Konflikt eskalieren, bis hin zu einem Nuklearschlag und einem dritten Weltkrieg vielleicht? Oder sorgt eher die militärische Zurückhaltung der Nato dafür, dass Putin auf die Idee kommen könnte, sich nicht nur die Ukraine, sondern weitere Länder einzuverleiben?

Ich möchte vorstellen: Olek, 29 Jahre alt und Graffiti-Künstler. Und Sergei, 54, Bankkaufmann. Jetzt Kämpfer an der Front bei Irpin. Ohne Worte. @welt pic.twitter.com/orz8yZ8FP1 — Steffen Schwarzkopf (@S_Schwarzkopf) March 7, 2022

Kiesewetter etwa glaubt, dass als nächstes Moldawien fällt, wenn die Ukraine fällt. Kurz darauf sagt Politikwissenschaftlerin Major: „Wir müssen anerkennen, dass diese Friedensordnung, die halbwegs funktioniert hat, vorbei ist. Dass Russland die abgeräumt hat.“ Man müsse in dieser „Sicherheitsunordnung“, wie Major das vorläufige Scheitern der Diplomatie mit Russland nennt, überlegen, wie man in Zukunft mit einem „konfrontativen Nebeneinander mit Russland“ bestehen könne.

Und während bei Anne Will noch diskutiert wird, kommen zwei weitere Meldungen über die Ticker der Nachrichtenagenturen: Die erste ist, dass russische Streitkräfte die gesamte Schwarzmeerküste der Ukraine blockiert und das Land vom Seehandel abgeschnitten haben sollen. Die zweite ist, dass nun auch der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, in die Ukraine gereist sein soll, um seine Truppen für die Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu motivieren. Die wird derzeit von Putins Truppen eingekreist.

Kann die Ukraine den Krieg gewinnen?, will Anne Will noch wissen. Major hat da ihre Zweifel, mit Petrowskaja dagegen kommt am Sonntagabend ein bisschen ukrainischer Kampfesmut ins Studio. „Ich glaube, die Ukraine kann gewinnen und wird gewinnen“, sagt Petrowskaja. Die Frage sei nur, zu welchem Preis. Und überhaupt, so die Publizistin weiter, gehe es längst nicht mehr nur um die Ukraine in diesem Konflikt, in diesem Überfall Russlands auf ein souveränes Land. Petrowskaja sagt: „Wir sind alle schon drin in diesem Krieg.“