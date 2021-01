Bald sind die Bühnen dieses Landes ein Jahr geschlossen – jedenfalls für die Vielen, die die kurzen Ausnahmen mit Masken und Abständen nicht um jeden oder um eben diesen Preis genutzt haben. Abseits all der anderen Fragen nach Sinn und Notwendigkeit der Schließungen: Was fehlt uns? Natürlich, und vorweg: Wie es denen geht, persönlich und finanziell, die nicht auftreten können oder dürfen, das kann man sich vorstellen und das hören wir auch immer öfter. Und dass es offenbar schwer ist für diesen Staat, mit den ja eigentlich willig und gutwillig bereitgestellten Hilfen alle Kunstarbeitsverhältnisse auch zu treffen, das hören wir ebenso betrübt.

Aber was fehlt uns, den sonst Schauenden? Für eine gewisse Zeit vielleicht gar nicht so viel wie erwartet, weil mit Lesen, Kochen oder Musikhören schon einiges gewonnen ist – aber auch, weil man auf dem Bildschirm erst einmal erstaunlich viel Gutgemachtes sah und sieht. Nicht nur bei den vielbesprochenen Serien. Gerade auch ins normale deutsche Fernsehen schien zuletzt einiges Theaterniveau einzuziehen. Charly Hübner mit großartigen Kollegen im ARD-Stück „Für immer Sommer 90“ mit seinen unfassbar gut improvisierten Dialogen. Oder, soeben, der große Schauspieler und Ifflandring-Träger in der Nachfolge von Bruno Ganz: Jens Harzer, von dem man sich auch gern das berühmte Telefonbuch vortragen lassen würde – an der Seite einer berührend uneitlen und grimmig komischen Corinna Harfouch sterbend und doch nicht sterbend im Hospiz („Ruhe! Hier stirbt Lothar“, ebenfalls ARD).

Lasst mich Eure Aerosole atmen!

Aber am Ende hilft das alles nicht. Was man schnell spürt, wenn man auf den Spuren dieses Jens Harzer dann auf den Seiten des Berliner Deutschen Theaters ins Netz geht und sich die gefeierte Inszenierung von Tschechows „Onkel Wanja“ aus dem Jahr 2008 in einer Aufzeichnung ansieht. (Für den „Spielplan“ lässt man sich überall was einfallen.) Man sieht das Tableau dieser Könner und Energetiker von Harzer über Constanze Becker und Christian Grashof bis Christine Schorn – und weiß sofort, dass man jetzt lieber mit ihnen in einem Raum wäre. Man weiß sofort, dass einem das meiste entgeht, wenn man nicht dasitzt und ihre Aerosole atmet. Das hat man ja mal gemacht. Und gern.

Gehen wir von den Aerosolen zunächst noch ans andere Ende der Größenskala und reden von der „Systemrelevanz“ von all dem. Das ist ja immer wieder die Debatte gerade. Man sollte es nicht glauben, aber in der Not wird die „Systemrelevanz“ der Künste auch von Künstlern ein bisschen trotzig reklamiert. Abseits des ökonomischen Ernstes dieser Frage in den Zeiten von Schließungen und Hilfsgeldern ist das eine wirklich interessante Debatte, die aber gern in allzu eindeutige Verzweckungen und Funktionszuweisungen mündet.

Alternativen zum Bestehenden

Hört man Kulturpolitiker jene Systemrelevanz bejahen, klingt es oft ein wenig zu sehr nach der Kunst als dem verschönernden Schmiermittel für die eigentlichen gesellschaftlichen Abläufe und Routinen, ein Schmiermittel, das eine Kunst wohl nicht sein will, die sich doch lieber als Sand im Getriebe versteht. Adorno, auch sehr schön, wollte, dass Kunst „Chaos in die Ordnung“ bringt, nicht anders herum. Andere schrieben jetzt in diesen Diskussionen, ohne die Bühnen gingen die „Alternativen“ verloren, die anschaulichen und anschaubaren Belege, dass Alles, die Welt, auch ganz anders sein könnte.

Trifft es das? Ist es das, was uns jetzt fehlt? Das klingt doch arg politisch. Sollte es nicht möglich sein, jene „Alternativen“, wenn man überhaupt weiß, was die sind, auch in Zeitungsseiten oder Bücher zu schreiben oder vor Kameras in Worte zu fassen? Nichts dagegen, dass das auch auf Bühnen geschieht. Aber kann es nur auf Bühnen geschehen? Der Gedanke passt natürlich zu einer Bühnen- und Theaterwelt, die zuletzt ihre Aufgabe immer wieder in einer Verstärkung der ohnehin starken Trends „für“ das Klima und „gegen“ Rechts oder Diskriminierung gesehen hat. Und zweitens: Setzt nicht der Gedanke einer in den Menschen schwelenden Sehnsucht, dass alles ganz anders sein könnte, voraus, dass die Menschen sehr grundsätzlich nicht einverstanden sind mit dem Zustand der Gesellschaft, und der Welt, und ihrer selbst? Ist das denn so?

Suche nach Konfrontation

Was einen im Theaterraum herauskatapultiert aus der Welt abseits der Bühne, ist wohl eher so vielfältig wie die Sätze, Szenen, Gesten und Töne jedes einzelnen Stücks, jedes einzelnen Werks, dessen Zeuge man da werden kann. Was ist es denn bei „Onkel Wanja“, zum Beispiel, ganz frisch – oder was wäre es gewesen, nicht nur am Bildschirm?

Es ist die Konfrontation, kristallin und unentrinnbar im selben Raum, mit vielen schrecklichen Fragen, die einem im Blick aufs eigene gelebte Leben kommen können. Mit Sinnlosigkeit, Vergeudung, Verdrängung, mit größter Erschöpfung nach dürftigster Aktivität. Mit Trauer nach rückwärts und Erwartungsleere nach vorwärts. Mit dem Nichtbekommen von dem, was man glaubt zu brauchen und auch zu verdienen. Erträglicher gemacht durch ein Lachen, das einem unerwartet und subtil aus den kleinsten Seitenblicken, Gesten, Verzögerungen und Tonfärbungen der Schauspieler kommt. Im Ganzen das irgendwie doch tröstliche Bild einer Gruppe von Menschen, die sich bis zum Ende – zu welchem auch immer – auseinandersetzen und die Dinge mit sich ausmachen. Und dann verliebt man sich in Bühnenspieler, denen man über Stunden so nah zusieht, und ist von anderen abgestoßen. Und alles im selben Raum.

Ein Mangel an Anschauung

Was also fehlt ohne die Bühne? Vielleicht die Anschauung und Erinnerung der Fülle dessen, was wir sein können, sprechend, fühlend, handelnd und verführend – als unmittelbares Erleben, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Hoffentlich trauen wir es uns bald wieder.

Hübner, Harzer und „Onkel Wanja“ kann man an den genannten Orten sehen, „Wanja“ bis zum 31. Januar, kostenlos.