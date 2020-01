Heimlicher Minister

Dass es zwischen dem Außenminister und dem Verteidigungsminister in einem Kabinett Spannungen gibt, liegt in der Natur der Sache. Zuletzt waren sich Annegret Kramp-Karrenbauer und Heiko Maas in Sachen Syrien ins Gehege gekommen. Im Kanzleramt wird als Quell der Dissonanz aber SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich angesehen. Maas müsse alles mit dem früheren außenpolitischen Sprecher der Fraktion abstimmen, ohne den nichts laufe, heißt es. Mützenich gehört der Parlamentarischen Linken an und hat sich seit jeher als Abrüstungspolitiker hervorgetan; seine Promotion handelt von „Atomwaffenfreien Zonen“. AKK wiederum versucht gerade, die Bundeswehr schlagkräftiger und einsatzfähiger zu machen. Auch einen Syrieneinsatz schloss sie nicht aus. Christoph Schnwennicke