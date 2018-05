Was heißt: soziale Medien? Das Adjektiv „sozial“ wurzelt im lateinischen „socius“: gemeinsam, gemeinschaftlich, hat also mit der Gruppe zu tun – einer Gruppe von Menschen, die eine unmittelbare Beziehung zueinander pflegen, Keim jeder Gesellschaft. Soziale Medien jedoch sind das Gegenteil von Gesellschaft. Sie lösen die Gesellschaft auf in lauter Individuen, in Milliarden von Einzelnen. Mit dem Begriff „sozial“ in „soziale Medien“ wird Gesellschaft lediglich suggeriert – vorgegaukelt. In Tat und Wahrheit ist diese Gesellschaft virtuell. Unwirklich. Künstlich.