Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Woher beziehen Neorechte und Marktlibertäre ihre Ideen? Aus welchen Quellen speisen sie ihre Ideenmixturen? Und wie gefährlich sind diese geistigen Impulse wirklich? In dieser Serie stellt unser Autor seine „gefährlichste Lieblingslektüre“ vor. Dies ist der erste Teil der Serie.

Mit über fünfzig Millionen verkauften Buchexemplaren weltweit gehört Ayn Rand (1905–1982) zweifellos zu den erfolgreichsten Autorinnen des letzten Jahrhunderts. Die beiden Romane „The Fountainhead“ (1943) und „Atlas Shrugged“ (1957) sind bis heute die Longseller ihrer Weltsicht, die sie selbst „Objektivismus“ und „romantischen Realismus“ nannte. Ihre Texte und Essays sind wortreich-überladene Manifeste eines prometheischen Individualismus, der materiellen Erfolg und ultimativen Reichtum als den höchsten Adel des Menschen feiert. Ayn Rand, eine Selfmade-Intellektuelle mit globaler Ausstrahlung, gilt für ihre Anhänger als eine Art post-nietzscheanische Hohepriesterin der kapitalistischen Lebensphilosophie.

Eingefleischte Rand-Fans sind – kaum überraschend – nicht im liberalen Lager kosmopolitisch geprägter Geisteswissenschaftler zu finden, sondern vielmehr in der Welt der Geschäftsleute und der Unterhaltungsindustrie, des Leistungssports und in den Sphären der Macht. Besondere Verehrung genießt Ayn Rand unter den neureichen Tech-Baronen im heutigen Kalifornien. Zeitlebens propagierte Rand die positive Macht des schrankenlosen Wettbewerbs, befeuert von der enthusiastischen Monomanie und den Autosuggestionen durchsetzungsfähiger Individuen. So mancher amerikanische Milliardär erkennt sich darin wieder.

Die Liste von Ayn Rands begeisterter Leserschaft ist lang, der argentinische Präsident Javier Milei gehört ebenso dazu wie der ehemalige US-Notenbankpräsident Alan Greenspan und die Tennislegende Martina Navratilova. Die Paypal-Gründer Peter Thiel und Elon Musk, aber auch Donald Trump und Angelina Jolie schätzen Rands philosophisches Mantra aus persönlicher Willensanstrengung und mystischer Prädestination. Rands Kurzformel lautet: Nur der eigene Erfolg gibt recht, und seine Insignien sind der Dollar. „Die noble Natur des Geldes liegt darin begründet, dass es nur durch Tugend erworben und gehalten werden kann.“ Wo die Tugend erlischt, schwindet auch das Vermögen. Diesen Zusammenhang kann man getrost auch bezweifeln.

Helden des amerikanischen Traums

Ayn Rand erhebt in ihren Romanen das legitime Aufstiegs- und Erfolgsstreben des Einzelnen zur gesellschaftlichen Universalmetapher. Der moderne Held – ein unbeugsamer Entrepreneur des eigenen Egos – bricht allein durch schiere Willenskraft, Talent und Beharrungsvermögen sämtliche gesellschaftliche Widerstände. Das kostet Kraft und schafft oftmals Frustrationen, wenn nicht gar Verzweiflung, doch für all diese Opfer und Demütigungen wird der Held (eher selten die Heldin) am Ende reich entlohnt.

Rands Protagonisten, wie beispielsweise Howard Roark in „The Fountainhead“, durchlaufen den klassischen Parcours mythologischer Heroen: erste Erfolge und frühes Scheitern, Rückzug und Exil, Besinnung auf sich selbst und schließlich die triumphale Rückkehr. Wer würde dabei nicht an Herkules und Odysseus oder zumindest an Donald Trump denken? „Nicht die Gesellschaft hat den schöpferischen Heros zu lenken und zu erretten, sondern er sie.“ Ayn Rands Bücher sind die Apotheose des amerikanischen Traums, bevor er zum Albtraum wurde.

Rands gesellschaftliche Idealvorstellung ist Ausgangs- und Endpunkt ihres Schreibens. Der deregulierte Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wird konsequent und radikal literarisiert. Sie ist damit eine typische Vertreterin der modernen Weltanschauungsliteratur, ironischerweise das genaue Gegenstück zur sowjetischen Erbauungsliteratur („sozialistischer Realismus“) der 1930er und 1940er Jahre.

Der tiefe Kern von Rands Romanen liegt also in ihrer ideologischen Überhöhung. Es ist die Philosophie des Laissez-faire-Kapitalismus; ihr unangefochtener Exponent ist das aus eigener Motivation heraus agierende freie und selbstverantwortliche Individuum. Ein typischer Satz in Ayn-Rand-Diktion lautet etwa: „Kapitalismus ist das System der Zukunft – sofern die Menschheit überhaupt eine Zukunft hat. Die Kämpfer des Kapitalismus müssen die neuen Radikalen sein, die neuen Intellektuellen und, vor allen Dingen, die Träger einer neuen Moral.“

Welcher Start-up-Entrepreneur würde dies nicht mit Herzblut unterschreiben? Allerdings: Nicht alle Menschen sehen ihre weltgeschichtliche Bestimmung darin, ein Wirtschaftsunternehmen zu gründen, welches sie möglichst rasch zu möglichst großem Reichtum führt. Ayn Rand bietet den megalomanen Soundteppich für Ich-AGs und Influencer, Tech-Oligarchen und bonapartistische Präsidenten: Hauptsache Ich. Oder in der Rand‘schen Diktion: „EGO“.

Stichworte für die neuen Volkstribunen

In Zeiten neoliberaler Globalisierungsphänomene gewinnt die Lektüre von Rands Romanen überraschende Aktualität. Insbesondere die ökonomischen und gesellschaftlichen Heilserwartungen an die Digitalisierung erinnern an Ayn Rands bedingungslosen Glauben an die Zentrifugalkräfte des freien Marktes. Ihre literarischen Protagonisten entsprechen den heutigen Repräsentanten der Californication, die in der Monopolisierung ihres geschäftlichen Erfolgs einen aktiven Beitrag zur irdischen Erlösung sehen – „let’s make the world a better place“. Wie glaubwürdig diese Heilsversprechen sind, mag man am aktuellen Zustand der Welt ermessen.

Das radikal-heroische Weltbild Ayn Rands, ihre Bewunderung für das Momentum des freien Marktes, ihr Materialismus ohne jeglichen Rest von Metaphysik prädestinieren sie als ideengeschichtliche Stichwortgeberin des rechten Zeitgeistes, der die heutige westliche Hemisphäre fest in seinem Griff hält. Auch die Volkstribune der Gegenwart berufen sich auf Ayn Rands Ideen von der Größe des Individuums und der gesellschaftlichen Teleologie des Kapitalismus amerikanischen Stils in all seiner Brutalität und Glückseligkeit.

In einem Satz: Ayn Rand ist die politische Sirene, die in der Heroisierung des Einzelnen und der Überhöhung seiner Ansprüche zugleich den Schlüssel einer absolut gerechten Gesellschaft sieht, in der jeder bekommt, was er verdient. Diese meritokratische Verheißung ist zugleich eine populistische Drohgebärde.