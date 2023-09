So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero und Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “. Er lebt in München.

Wann ist es als Künstler an der Zeit, der Öffentlichkeit den Rücken zu kehren? Gehen, wenn es am schönsten ist? Gehen, wenn es am anstrengendsten ist? Oder abwarten, bis sich das Publikum irgendwann nicht mehr für einen interessiert?

Was Letzteres betrifft, müsste sich Serdar Somuncu eigentlich keine Sorgen machen. Seine Kabarettprogramme sind ausverkauft und der Podcast, den er gemeinsam mit dem Kabarettisten Florian Schroeder aufnimmt, „Schroeder und Somuncu“, gehört zu den meistgehörten des Landes. Und das sind nur zwei Standbeine des Künstlers, der darüber hinaus auch noch Musiker und Regisseur ist. Und dennoch: Einmal geht er im September noch auf Tour, mit „Seelenheil – das Vierte Reich“. Rund 30 Auftritte, danach soll Schluss sein. Somuncu will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Mit gerade einmal 55 Jahren.