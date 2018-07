Sie verbrachten den größten Teil Ihrer Schulzeit auf einem evangelischen Internat am Bodensee. Dort war ein geistiges Beben zu spüren?

Das hing vom Umgang ab. Mein engster Freund und ich – der Freund, von dem ich in „Eros und Asche“ erzählt habe –, wir haben sozusagen um die Wette gelesen und die Exilschriftsteller für uns entdeckt und in deren Büchern gefunden, dass es noch etwas anderes gibt als das, was unsere Eltern repräsentierten. Bei Joseph Roth, bei Peter Weiss, bei Ernst Kantorowicz und Ernst Bloch, vor allem aber bei denen, die Selbstmord begingen, Ernst Toller, Walter Benjamin, Stefan Zweig, Klaus Mann – wir haben die Bücher von ihnen gelesen und hochgehalten wie Fahnen.