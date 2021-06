Peter Beer (Foto EOM) ist Vorsitzender im Stiftungsrat der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und seit 2020 Professor am Zentrum für Kinderschutz (Center for Childprotection, CCP) an der Päpstlichen Universität Gregoriana.

Eine Bombe, eine Erschütterung, ein Erdbeben, ein epochaler Einschnitt: Mit diesen und ähnlichen Worten, die das Unerwartete und dessen vermutete weitreichenden Folgen zum Ausdruck bringen sollen, wird das Rücktrittsgesuch von Reinhard Kardinal Marx an den Papst in Rom einzuordnen versucht.

Die – zumeist erwartbaren – Reaktionen auf dieses Gesuch reichen dabei von reiner Häme über den in Aussicht stehenden Weggang eines Geistlichen, den man aus unterschiedlichen Gründen sowieso nie mochte, und dem mühsam schön geredeten Triumphgeheul von der kirchenpolitischen Gegenseite bis hin zum Bedauern, einen langjährigen Weggefährten vielleicht zu verlieren. Und natürlich der Unsicherheit, wie es mit der Kirche weiter gehen soll, wenn ein Schwergewicht der kirchlichen Führungsriege wegbricht.

Angesichts dieser Spannungsbreite von Reaktionen könnte man versucht sein zu sagen: Wie man’s macht, macht man’s falsch. Ein Blick auf das Wesentliche, auf das, wofür Kirche steht und stehen sollte, macht jedoch eines deutlich: Marx’ Entscheidung ist die Entscheidung der Stunde; es ist die um der Sache willen eigentlich einzig vernünftige und aufrechte.

Äußere Zeichen senden ein Signal

Bei „Kirchens“, zumal der katholischen, legt man ja immer großen Wert darauf zu betonen, wie prägend die Nachfolge Christi und das Handeln in persona Christi zumal der geweihten Amtsträger für das kirchliche Leben sei. Um diesem Bezug zu Christus und der damit verbundenen Würde in besonderer Weise Ausdruck zu verleihen, werden gerade den höherrangigen Klerikern und dabei insbesondere den Bischöfen auffallende Erkennungszeichen zugeschrieben: der Spitzhut, der den Träger oftmals größer erscheinen lässt als er physisch ist; das rote Scheitelkäppchen, das den Träger auch in einer größeren Menge sogar von hinten eindeutig identifiziert; einen signifikanten Ring als Zeichen der Treue; rote Roben als Zeichen der Bereitschaft bis aufs Blut für Christus und seine Kirche einzustehen; ein Brustkreuz etc.

Kurzum, wer solche Zeichen trägt, sendet das Signal: Ich bin wichtig in dieser Kirche und ich stehe in besonderer Weise für Christus. Umgekehrt muss das logischerweise auch heißen: Wer einen so geschmückten Menschen sieht, muss daraus schließen oder zumindest erahnen können, wer dieser Jesus Christus war.

Ein Gedankenexperiment

In diesem Zusammenhang sei ein kleines Gedankenexperiment erlaubt. Nehmen wir einmal an, jemand hat so gut wie noch nie etwas von diesem Jesus gehört, hatte aber gerade in letzter Zeit die medial gebotene Gelegenheit, solche wichtigen Menschen der Kirche im Kontext aktueller Berichterstattung kennenzulernen. Was würden diese Neulinge in Sachen Jesus von diesem denken? Wie würden sie die Geschichte Jesu Christi verstehen, was würde auf Grund der Begegnung mit den Hochwürdigsten Herren (so die offizielle Titulatur der Bischöfe in der katholischen Kirche) hängen bleiben?

Es würde auf Grund der Geschehnisse der letzten Jahre und im Blick auf die führenden bischöflichen Akteure nicht wundern, wenn die Neulinge in Sachen Jesu dessen Geschichte so erzählen: Jesus rauscht mit seinem schicken S-Klasse-Esel an Golgotha vorbei, nicht ohne mehrfach Bedauern und seine Betroffenheit über das Leid der Welt im Allgemeinen und ihrer Bewohner im Besonderen zum Ausdruck zu bringen. Es fehlen auch keine Entschuldigungen, dass man/er vielleicht so manches übersehen hat, das Leid hätte verhindern können. Aber so ist das nun mal, wenn man derart eingespannt ist. Und außerdem: Fehler macht jeder mal, was soll’s.

Der Gedanke einer im Blick auf das Leid ernstzunehmenden Solidarität mit Gewaltopfern oder gar Stellvertretung am Kreuz lehnt dieser Jesus grundsätzlich ab, schließlich kann ihm ein Mitverschulden am Leid juristisch nicht nachgewiesen werden. Darüber hinaus erscheint diesem Jesus ein möglicher freiwilliger Tod um der anderen willen am Kreuz insofern als inopportun, als damit ja seinen Gegnern, den Pharisäern und Schriftgelehrten, der Weg frei gemacht und er als ernstzunehmender Gegner ausfallen würde. Außerdem hat er als Sohn Gottes schon so viel Gutes mit seiner Lehrtätigkeit gewirkt, da ist doch die Annahme nicht unberechtigt, dass er ohne Kreuz in Zukunft noch viel mehr Positives bewirken könnte.

Mit einem Gutachten in der Tasche, das dem nichts entgegenhält, erfreut sich dieser Jesus auch weiterhin der ihm zustehenden Verehrung als Messias, ohne von der damit verbundenen schweren Seite, das eigene Tun an den eigenen großen Worten ausrichten zu müssen, wirklich beeinträchtigt zu werden.

Ungedeckte Schecks

In der Tat lassen sich für die Absurdität und gegen die Statthaftigkeit eines solchen Gedankenexperiments zahlreiche Gründe anführen: Niemand sollte sich selbst zum zweiten Jesus hochstilisieren oder von anderen dazu gemacht werden; eine wortwörtliche Umsetzung der biblischen Texte in alltägliches Handeln geht nicht; eine Institution kann sich nicht selbst schachmatt setzen, indem das Führungspersonal auf Krisen mit Rücktritt antwortet; etc.

Das mag alles gut und richtig sein. Und dennoch löckt da dieser eine Stachel: Schlüsselbegriffe im eigenen Reden, programmatischen Aussagen, Selbstzuschreibungen sowie Selbstverständnis einer Institution und ihrer Vertreter dürfen nicht zum ungedeckten Scheck verkommen. Andernfalls kommt es zum Bankrott.

Wenn immer wieder betont wird, wie sehr man auf der Seite der Opfer von Gewalt und Missbrauch steht, dann wäre es auch einmal angebracht, wenn es da wirklich jemanden gäbe, der tatsächlich freiwillig zumindest ein paar der einschneidenden Erfahrungen teilt, die Opfer in unvergleichlich größerem Maße machen: Einschränkungen in der eigenen Lebensplanung, den Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten und Selbstbestimmung, das Angewiesensein auf die Unterstützung durch Andere, das Ringen um Anerkennung und so weiter.

Wer hinsichtlich der eigenen Bedeutung und Autorität stets größten Wert auf die ununterbrochene Traditionslinie seit der Zeit der Apostel legt, in der man stehe, dem sollte dann aber auch der Gedanke nicht fremd sein, dass es so etwas Ähnliches auch in Bezug auf die Übernahme von Verantwortung geben kann. Ein diesbezüglich gegenläufiger Hinweis, man selbst trage keine Schuld, da wäre ja „nur“ der Vorgänger im Amt schuldig geworden, greift zu kurz, um jegliche Konsequenzen für sich selbst ausschließen zu können.

Konsequent sein in der eigenen Amtsführung

Wer immer wieder von Schuld und Sünde spricht und vor allem Andere über eine diesbezüglich Notwendigkeit von Sühne, Buße und erforderlicher Genugtuung belehrt, der sollte dies auch bei Gelegenheit auf die eigene Amtsführung wirkungsvoll explizieren. Und was schon weiter oben zum Handeln in persona Christi und zum Thema Nachfolge angedeutet wurde, das bleibt natürlich auch bestehen.

Mit seiner Entscheidung, dem Heiligen Vater in Rom seinen Rücktritt anzubieten, leistet Kardinal Marx einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die von der Kirche ausgestellten Schecks gerade im Angesicht der Katastrophe des Missbrauchs im Verantwortungsbereich der Kirche eingelöst werden können; dass sie gedeckt sind; dass sie mehr Wert sind als das Papier der zahlreichen Ankündigungen, Verlautbarungen und Absichtserklärungen. Sie sind gedeckt durch persönlichen Einsatz und biographisch relevanten und wirksam werdenden Konnex zu einem konkreten Menschen, dem Menschen Reinhard Marx.

Das bleibt bestehen und würde sich auch dann nicht ändern, wenn die laufenden und weitergehenden Untersuchungen in Sachen Missbrauch ihm persönliche Schuld oder Versagen nachweisen sollten.

Dass die ausgestellten Kirchenschecks wirklich gedeckt sind, ließe sich noch eindrücklicher belegen, wenn die persönliche Entscheidung von Reinhard Marx grundsätzlich zum Nachdenken und vor allem zum entsprechenden Handeln bei den Kirchenhierarchen in unseren Landen anregen würde.

Dass dies möglich ist und es dagegen keine wirklich schlagkräftigen praktische, politische, ideologische oder andere Gründe gibt, zeigen die Vorgänge in der katholischen Kirche Chiles. Dort kam es dazu, dass mehr oder weniger freiwillig gemeinschaftlich gehandelt, gemeinschaftlich für die kirchliche Bringschuld eingestanden, gemeinschaftlich jenseits aller Grabenkämpfe der Rücktritt angeboten wurde, um nachvollziehbar zu zeigen: Wir stehen ein für unser Wort, wir meinen es wirklich ernst!