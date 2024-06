Richard David Precht weiß, wie man Aufmerksamkeit erzeugt. In Sachen Selbstvermarktung macht ihm kaum jemand etwas vor, auch wenn sein intellektuelles Image in jüngster Zeit leichte Risse bekommen hat. Schuld daran waren seine von jeder Sachkenntnis befreiten Äußerungen zu angeblichen Berufsverboten orthodoxer Juden im Podcast „Lanz und Precht“, die peinlichste antisemitische Klischees reproduzierten.

Ein dummer Ausrutscher. Zeit gegenzusteuern. Und was ist da besser, als den Spieß umzudrehen und dem eigenen Weltanschauungsmilieu rechtes Denken vorzuwerfen? Gedacht, getan: In der vorletzten Folge des recht erfolgreichen Podcasts „Hotel Matze“ erklärt Richard David Precht, weshalb er nicht mehr mit den Grünen sympathisiert. Die seien nämlich keine linke Partei mehr. Die Grünen hätten sich „stark nach rechts bewegt“. Chapeau. Das saß. Und die Formulierung bedient alles, was eine gute Schlagzeile ausmacht. Sie provoziert. Sie durchbricht gängige Vorstellung. Sie verwirrt Freund und Feind. Applaus dafür.

Linke Avantgarde

Doch die scheinbare Originalität der Gedanken Prechts fällt umgehend in sich zusammen, wenn man sich von der Rhetorik des ZDF-Philosophen nicht blenden lässt und genauer hinschaut. Ist es wirklich so, dass sich die Grünen stark nach rechts bewegt haben? Das hängt natürlich davon ab, was man unter rechts versteht. Und was unter links.

Für Precht ist klar: . Für Linke, so Precht, sind alle Menschen immer und unterschiedslos gleich zu behandeln, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexuellen Vorlieben. Für einen echten Linken darf die Herkunft eines Menschen keine Rolle spielen. Für einen echten Linken, so Precht, ist ein Mensch immer nur Mensch. Die Identität eines Menschen an seiner Hautfarbe, an seinem Geschlecht oder auch an seinem Alter festzumachen, das hätten immer nur die Rechten gemacht. „Ich weiß, dass die Leute, die das vertreten, sich für linke Avantgarde halten, aber es ist nicht links“.

Proletarier oder Bauern

Doch so ganz stimmt das leider nicht. Denn natürlich ging es der Linken immer auch um die Herkunft. Schließlich bestimmt, wie nicht nur jeder gute Linke weiß, das Sein das Bewusstsein. Für die Linke gab es daher nie nur Menschen, sondern immer Bourgeois, Kleinbürger, Proletarier oder Bauern. Und gerade letztere bezogen ihre Würde und ihren historischen Auftrag gerade daraus, Proletarier oder Bauern zu sein.

In der späteren Theoriegeschichte der Linken verschob sich deren Fokus vom europäischen Proletariat zu den Opfern von Kolonialismus und Rassismus. Doch auch hier spielte die Abstammung immer eine bedeutende Rolle. Denn schließlich ist es die Herkunft eines Menschen, auf die er ein Anrecht hat, ohne diskriminiert zu werden – und nicht sein allgemeines Menschsein.

Hinzu kam ein weiterer Aspekt: Ist das Konzept des Universalismus nicht selbst ein Westliches? Sollen in seinem Namen nicht alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, zu kleinen Westlern erzogen werden? Man kann es drehen und wenden wie man will: so ganz abwegig und unlinks ist der Gedanke, dass dem Universalismus ein kolonialistisches Moment innewohnt, nun auch wieder nicht.

Universalismus versus Idenitätspolitik

Das Problem liegt eher in der links-kantianischen Tradition, die Precht für sich reklamiert. Gegen die materialistische Tradition des Marxismus geht sie davon aus, dass es ein allgemeines Menschsein gibt, unabhängig von Herkunft, Abstammung und Sozialisation. Doch dieses Menschsein ist eine Abstraktion. Gerade das Sozialwesen Mensch ist eben in ganz entscheidender Weise von seiner Herkunft beeinflusst und hat auch einen Anspruch darauf, entsprechend wahrgenommen zu werden. Die Frage ist nur, was man daraus ableitet.

Universalistische Linke wie Precht versuchen immer so zu tun, als ob die identitätspolitische Linke gar nicht links wäre. Das ist aber falsch. Von den marxistischen Klassikern bis hinein in die Gegenwart gibt es eine breite linke Theorietradition, die herausstellt, dass Menschen ein Anrecht darauf haben, gemäß ihrer Herkunft zu leben. Definitiv nicht links ist allenfalls die moderne Gendertheorie. Denn die Idee, dass man sich sein Geschlecht frei wählen kann und subjektive Empfindungen höher zu werten sind als objektive Tatsachen, ist definitiv nicht links, sondern allenfalls eine neoliberale Karikatur.

Mensch braucht Identität

Das Problem der identitätspolitischen Linken ist nicht, dass sie in Identitäten denkt. Der Mensch braucht eine Identität, die über seinen individuellen Lebensentwurf hinaus geht und nicht zur Disposition steht. Das Problem der identitätspolitischen Linken ist, dass sie im Namen des Postkolonialismus eine moralische Hierarchie der Identitäten eingeführt hat. Latent verdächtig ist demnach die weiße, westliche, europäische Kultur, gut und im Recht sind hingegen alle nichtweißen Kulturen. Es ist dieses zweierlei Maßnehmen, das jeden aufgeklärten Universalismus unterläuft – unabhängig davon, ob man sich als Linker oder Rechter versteht.