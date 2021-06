Heidi Klum, bekanntlich die Speerspitze der Progressivität, hüstel, verkündete neulich stolz: „Diversity liegt mir sehr am Herzen.“ Dass dieses Jahr mit Alex Mariah Peter erstmals ein Transgender-Model „Germany`s Next Topmodel“ (GNTM) gewonnen hat, war folglich auch ein kleiner Sieg für Klums Image. Im Gespräch mit einer Freundin ärgerte ich mich wenige Tage später darüber, dass ausgerechnet Heidi Klum, die in ihrer Sendung „hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt“, wie Roger Willemsen einst pointiert zusammenfasste, nun mit ein paar Diversity-Effekten ihr Image polieren will.

In einem Punkt widersprach die Freundin. Bei aller berechtigten Kritik, sagte sie, Mainstream-Sendungen wie GNTM seien auch ein Parameter dafür, wie weit die Akzeptanz von einst ausgeschlossenen Neigungen und Anliegen in der Gesellschaft vorangekommen ist. Sie hat Recht. Heidi Klum, oder auch H & M und Amazon, die ebenfalls auf Diversität in ihrer Werbung setzen, ist es natürlich egal, welchem Zeitgeist sie sich anbiedern müssen, um einen kulturellen Überbau für ihre ökonomischen Interessen zu haben. Wäre die kulturelle Hegemonie stramm rechts, würden sie vermutlich die Werte der klassischen Familie zur Erhaltung des Volkskörpers propagieren.