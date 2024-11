„Gleite ins Weite in die Höh! Adieu, du zartes Bleu meines Zigarettenrauches, der du so sanft entfliehst“, dichtete einst Joachim Ringelnatz. Geht es jedoch nach der allseits geschätzten EU-Kommission, gleitet bald kein Bleu mehr in die Höh. Denn in Brüssel plant man, das Rauchen an Orten wie Bahnhöfen, Biergärten, Freibädern und generell im Freien zu verbieten.

Eine konkrete Ausgestaltung der Regelungen enthält der Vorschlag bislang nicht. Die Kommission spricht sich jedoch für die Schaffung von rauchfreien Zonen in öffentlichen Bereichen aus. Angeblich, um Kinder, Jugendliche und Nichtraucher besser zu schützen.