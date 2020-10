Den Philosophen und Vielschreiber Markus Gabriel muss es dreimal geben. In Variante eins schreibt der emsige Professor an der Universität Bonn dicke Bestseller. Sie tragen einprägsame Titel wie „Warum es die Welt nicht gibt“ oder „Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten“. In Variante zwei ist er ein recht redseliger Zeitzeuge, der von Corona bis Digitalisierung einen Bauchladen voll intellektueller Krämerware vor sich herträgt. Und in Variante drei schließlich ist er ein exzellenter Philosoph, der sich auf abgehobene Weise mit Fragen von Ontologie und Erkenntnistheorie beschäftigt.

Klingt abgefahren, doch von der philosophischen Grundausstattung her wäre eine solche Mehrfachexistenz des Philosophen gar kein Problem: Bereits 2013 hat der Erfinder des sogenannten „Neuen Realismus“ in seinem Buch „Warum es die Welt nicht gibt“ behauptet, dass es nach seinem Erkenntnisstand eventuell auch Einhörner auf der Rückseite des Mondes geben könne; warum dann also nicht auch einen dreifachen Gabriel?

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ