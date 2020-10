Ein Modergeruch liegt in der Luft. Pecunia non olet? Der römische Kaiser Vespasian würde staunen: Das Geld des Spätkapitalismus hat begonnen zu stinken. Althergebrachte Statussymbole, soziomorphe Objekte also, die Auskunft über die gesellschaftliche Stellung ihres Besitzers geben, umweht der Hautgout eines verwesenden Materialismus. Der teure SUV? Nur noch Sinnbild von Ressourcenverschwendung.

Glamouröse Fernreisen? Viel zu klimaschädlich. Auffälliger Schmuck? Trägt außer Gangster-Rappern niemand mehr. Während in der jungen Wohlstandsgesellschaft Chinas noch fröhlich konsumiert wird, hadert die westliche Welt längst mit dem Erbe der eigenen Marktwirtschaft. Unüberhörbar erhebt sich ein stetig anschwellendes Lamento: Wozu all die Luxusgüter? 150 Jahre nach Veröffentlichung des Kapitals ist Marx‘ Kritik am Warenfetisch ins Allgemeinbewusstsein vorgedrungen.

Wir haben die Moral zum Luxusgut transformiert

Langsam beginnt die Parole der Nachhaltigkeit die des more is more, der Maßstab des Allgemeinwohls den des eigenen Vorteils abzulösen, wenn es um das Bewerten von kapitalistischen Waren geht. Zugfahren statt Fliegen, Radfahren statt Autofahren, Biocompany statt Lidl; all dies sind Entscheidungen, die – oberflächlich betrachtet – uneigennützig sind. Werden wir also endlich bessere Menschen? Steht das Phantom der Gier und des bedenkenlosen Konsums, welches wir mit zunehmender Erbitterung als Motor unseres Wirtschaftssystems erkannt haben, nun kurz davor, entmachtet zu werden? Natürlich nicht. Wir haben lediglich ein anderes Gut zur Ware, zum Luxusartikel transformiert: die Moral.

Naturgemäß besteht ein großer Unterschied zwischen den traditionellen physischen Statussymbolen und der Moral; letztere ist nicht nur amorph, sie ist auch konzeptuell schwer zu fassen. Wohl kaum würde ein Großteil der Nachwuchsphilosophen in die Fachrichtung der Normativen Ethik strömen, wenn die Frage nach dem richtigen moralischen Handeln so leicht zu beantworten wäre. Eine Handlungstheorie, die untersucht, wie ethisch einwandfreies Verhalten auszusehen hat, ließe sich wohl kaum kapitalisieren – respektive zu einem Besitz umwandeln, der Anerkennung verspricht.

Greenwashing als Geschäftsmodell

Die „Moral“, von der hier die Rede sein soll, ist bereits ein ästhetisches Substrat; es ist der Habitus des Moralischen, der zur Ware geworden ist. Entsprechend erleben wir ein intellektuelles Klima, in dem man Distinktionsgewinne nicht etwa durch Bildung oder differenzierte Reflexion zu erzeugen versucht, sondern durch eine politisch korrekte Positionierung.

Doch gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Die Kapitalisierung des Moralischen begann bereits in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Im Zuge der erstarkenden Umweltbewegungen entstand der Trend des Greenwashings, der Selbstinszenierung von Unternehmen als umweltfreundlich. Davon versprach man sich Marktvorteile in einer zunehmend umweltsensiblen Gesellschaft. Erstmals wurde derart die Kategorie des Ethischen zu einem zentralen Attribut kapitalistischer Produktion nobilitiert.

Krombacher trinken, um den Regenwald zu retten

Mittlerweile spielt die moralische Unbedenklichkeit eines Produkts oftmals eine ebenso große Rolle wie sein hedonistisches Versprechen. Bekanntestes Beispiel in Deutschland: Sich mit „Krombacher“ betrinken und dabei den Regenwald retten. Man mag es pragmatisch nennen, das menschliche Phlegma zu bedienen und dabei die Rettung der Welt gleich mit zu verkaufen. Doch mit der Strategie des Greenwashings entstand das Selbstverständnis des Konsumenten, dass moralische Distinktion käuflich zu erwerben sei. Aktive Handlung wurde – und wird – mit passivem Erwerb verwechselt.

Im digitalen Zeitalter betrachten wir nun die Konsequenzen dieses Missverständnisses. Die Kommerzialisierung des Persönlichen führte dazu, dass Haltung zum Accessoire und moralische Superiorität zum neuen Luxusartikel aufstieg. Digital sublimiert wandelte sich das Moralische: vom Attribut physischer Waren zu einem eigenständigen Erzeugnis, das jederzeit erworben und vorgeführt werden kann. Die Dauerpräsenz des eigenen Social-Media-Profils gestattet es, politische, moralische und ästhetische Haltungen gleichsam unverschlüsselt in Bild und Text zu kommunizieren. Wie Poster an der Wand eines Teenagerzimmers reihen sich die gesammelten Statements auf den Web-Präsenzen. Meinung wird zum Ausstellungsgegenstand, das Private öffentlich, das Innere zu einer weiteren Facette des Äußerlichen.

Die neuen Medien befördern den Verlust der eigenen Meinung

Die einzelne Versatzstücke dieses Meinungskostüms werden dabei in den sozialen Netzwerken produziert. Schon Bourdieu sprach von sogenannten „Meinungsproduzenten“ – von einer Matrix der Leitmedien, in denen sich das Individuum mit einer eigenen Position zu verorten versucht. Wo in der analogen Medienwelt Bourdieus allerdings noch Texte gelesen, Debatten im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen wurden, müssen die Meinungsprodukte der sozialen Medien nicht reflektiert, ja, nicht einmal verstanden werden, um sich mit ihnen auszustatten.

Durch die Möglichkeit eines sofortigen Teilens einerseits, die Verknappung von Sprache in Emojis und Hashtags andererseits, ist es leichter, sich mit einer produzierten Meinung auszustatten, anstatt selbst eine eigene Position anzufertigen. So erwerben wir mit dem Teilen einer Instagram-Story oder dem Retweeten eines markigen Slogans eine vorproduzierte Ware, deren Preis unsere Affirmation ist und schmücken unsere Online-Präsenz damit. Der Verlust der autonomen Meinung ist dabei der Verlust der Debattenkultur: Der Diskurs degeneriert zum bloßen Zustimmen oder Ablehnen, Moral flacht zum Selbstgefühl der richtigen Meinung ab.

Das Moralwettrüsten trifft auf Rechte und Linke zu

Diese moralische Selbstausstaffierung trifft gleichermaßen auf das rechte wie linke politische Lager zu. Dass es sich dabei um leicht verderbliche Waren handelt, zeigt allein schon die Dissonanz der Positionen, die im jeweiligen Spektrum vertreten sind. Statt fundierter Überzeugungen, die einer politisch begründbaren Logik folgen, sind allerorten Widersprüche zu besichtigen.

Wie ließe sich sonst erklären, dass die politische Rechte beim Thema Zuwanderung für deutlich mehr staatliche Kontrolle plädiert, im Falle der staatlich verordneten Corona-Maßnahmen hingegen massiven Protest anmeldet? Umgekehrt mutet es schizophren an, dass die politische Linke im vorigen Jahr zum zivilen Ungehorsam aufrief, um gegen die Klimapolitik der Regierung zu intervenieren, im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen aber zum bürgerlichen Gehorsam aufforderte und jede Kritik an der Bundesregierung als rechtes Gedankengut oder böswillige Verschwörungstheorie abqualifizierte. Das System dieser Haltungen lässt sich nicht mehr argumentativ erklären. Es ist eine Ansammlung von Accessoires, die einem gemeinsamen Trend folgen.

Heiligt der Zweck die Mittel?

Es ließe sich die berechtigte Frage stellen, ob diese neue identitätsstiftende Qualität von Moral nicht eigentlich wünschenswert sei. Lange galt politische Trägheit als das zentrale Problem unserer alternden Demokratie. Eine sinkende Wahlbeteiligung und zunehmende Debattenmüdigkeit schienen bereits als Vorboten einer neuen Dekadenz voranzutrotten. Solche Sorgen wurden im letzten Jahrzehnt – dem Jahrzehnt der Social Media – zerstreut. Es rumort in den Politik-Ressorts, die Wahlbeteiligung steigt wieder, und mit Erleichterung hofierte im vergangenen Jahr eine verloren geglaubte Jugend, die auf einmal trotz des Wohlstands, von dem sie profitiert, für das Klima auf die Straße ging.

Auch wenn es oft bloß um Selbstinszenierung geht – heiligt hier nicht der Zweck die Mittel? Nein. Denn die Ästhetisierung des Politischen ist gefährlich, war mitunter sogar Strategie des Faschismus, wie es Walter Benjamin erkannt hat. Wenn die narzisstische Projektion der eigenen Tugend die Vernunft überblendet, die vorweggenommene Antwort die moralische Fragestellung übertönt, dann bedeutet dies nicht nur das Ende der Debattenkultur. Es würde das Ende echter moralischer Kategorien bedeuten.