Grundrechte als Ballast in Krisenzeiten? Not kennt kein Gebot? Prantl verdient Unterstützung, wenn er solchen Thesen entgegentritt und in seiner bekannten Rolle als Mahner für einen konsequenten Grundrechtsschutz reüssiert: Grundrechte begrenzen auch in Krisenzeiten staatliche Macht und ihre Einschränkung verlangt stets Abwägungen und tragfähige Begründungen. Widerspruch verdient Prantl allerdings, wenn er diese richtige und notwendige Sichtweise so weit übertreibt, dass er sich in das Bild versteigt, die Grundrechte hätten sich in der Pandemie ihrerseits in einer „Quarantäne“ befunden.