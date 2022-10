Ein Machtwort ist über des Kanzlers Lippen gegangen. Nein, weit mehr: Der Kanzler hat das Wort sogar aufgeschrieben! In einem Brief an die zuständigen Minister Habeck (Grüne), Lindner (FDP) und Lemke (Grüne). Dies wurde am vergangenen Montag aus einer Mitteilung des Bundespresseamts bekannt. Demnach wies Scholz mit Verweis auf § 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung (Richtlinienkompetenz) die seit langem zankenden und sich gegenseitig behakenden Minister an, dem Kabinett Gesetzesvorschläge vorzulegen, damit die verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke auch über die Jahreswende hinaus weiterlaufen können. Causa finita!