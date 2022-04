Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Wes Geistes Kind ist dieser Bundeskanzler? Was sagt es über die Prioritäten, über den Charakter eines Regierungschefs, wenn dieser seine Außenministerin von einer NATO-Tagung zurückruft, in der es um nichts weniger geht als um die Rettung der Ukraine, damit diese an einer ohnehin verlorenen Abstimmung im Bundestag teilnimmt? Was sind die großen Sätze von Olaf Scholz in seiner gefeierten „Zeitenwende“-Erklärung vom 27. Februar noch wert, wenn er sie seither Stück für Stück dementiert, ja sogar selbst sabotiert?

Wie kann der Inhaber der Richtlinienkompetenz wochenlang tatenlos zusehen, wie in der aktuellen Lage existentiell wichtige Ministerien ganz offen gegen ihn arbeiten, mit äußerst schrägen Motiven, die alles mögliche sind, nur nicht geeignet, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden?