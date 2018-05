Endlich kehrt die Kirche zu ihrer Kernkompetenz zurück: der Teufelsaustreibung. Dass es die evangelische Kirche ist, mag überraschen, traut man einen ordentlichen Exorzismus doch eher den Katholiken zu. Doch für Martin Luther war der Teufel bekanntlich die einzige irdische Autorität, die er akzeptierte.

Daran mag sich die Evangelische Akademie zu Berlin erinnert haben. Sie lädt neuerdings mit Unterstützung der Evangelischen Kirche in Deutschland dazu ein, Netzteufel dingfest zu machen. Netzteufel aber ist, wer sich des Kardinalsverbrechens der freien Meinungsäußerung schuldig gemacht hat.

Das Ziel: „toxische Narrative“ vernichten

Natürlich klingt es anders bei dieser vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ geförderten Aktion. Man will „toxische Narrative“ aufstöbern, anprangern und am liebsten vernichten. Giftige Redeweisen – so wäre das modische Doppelwort zu übersetzen – trügen dazu bei, dass die schöne Welt ein schlimmer Ort werde und „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Namen des christlichen Glaubens“ wachse. An erster Stelle den „antimuslimischen Rassismus“ will die Evangelische Akademie unter ihrem Präsidenten, dem Historiker Paul Nolte, nicht länger hinnehmen. Bei der Definition von „toxischen Narrativen“ berufen sich die Evangelischen auf die Amadeu Antonio Stiftung, die umstritten genannt werden kann: Hass und Gift im Netz ist demnach ein Phänomen ausschließlich „rechts-alternativer Akteure“.

Das Netz soll mit dem Segen der Evangelischen Kirche und dank evangelischer Kirchensteuermittel auf links gescheitelt werden. Ausdrücklich empfiehlt das Projekt, sich „bei unseren Kolleg*innen der Amadeu Antonio Stiftung (…) zum Beispiel zu Anti-hateSpeech-Trainer*innen ausbilden zu lassen.“ Die Losung „Gegen den Hass“ wird verstanden als „Gegen rechts“. Man setzt „mehr Hoffnung“ dagegen und meint „mehr links“. Und wer in der Kirche nicht links genug steht, dem soll „mit dem Tool sociograph.io“ sein Anderssein, seine Differenz, seine Abweichung um die Ohren gehauen werden. Denn Vielfalt – daran haben wir uns gewöhnt – meint mittlerweile Einfalt, und Pluralität oft Konsens. Der Geist einer großen Übereinkunft, die sich christlich drapiert, spricht aus dem Projekt mit dem vollen Namen „der Teufel auch im Netz“. Indikator eines harten theologischen Verdrängungswettbewerbs ist es auch.

„Der Islam bedroht uns“ – eine Hassbotschaft?

Auf der einen Seite befinden sich die Lichtbringer in ihrem antidämonischen Kampf, die mit Steuerzahlergeld wider unbotmäßige Aussagen streiten; auf der anderen Seite private Glaubensinitiativen. Die Ermittlung der „toxischen Narrative“ beruht nämlich auf der Analyse dreier willkürlich gesetzter Facebook-Seiten. In den Fokus der evangelischen Ermittler gerieten die evangelische Nachrichtenagentur idea, die neuerdings nicht mehr von der Evangelischen Kirche gefördert wird, das katholische Nachrichtenportal kath.net und die Bundesvereinigung der „Christen in der AfD“. Hass wird also bei denen gesucht, denen man zirkulär unterstellt, Hass zu verbreiten – und Hass soll der Satz sein „Der Genderwahnsinn ist reine Ideologie“. Oder der Satz „Der Islam bedroht uns“.

Einzig wahr und menschenfreundlich sei: Wer von „Islamisierung“ redet, der folge einer „rassistischen, ethnopluralen Idee“, sei also Rassist. Sagt uns die Evangelische Kirche. Und wer „die Möglichkeit oder sogar Notwendigkeit einer Rollenverschiebung“ von Mann und Frau leugnet, der kenne die „radikale Gleichberechtigung in Christus“ nicht. Interessanterweise fordert die Transzendierung der Geschlechtergrenzen dieselbe Evangelische Kirche, die im Gespräch „mit islamischen Gemeinschaften in Deutschland (…) Veränderungen anregen“ will. Einfach wird ein Gender-Dialog mit dem Imam von nebenan vermutlich nicht.

Mit Seminaren unter dem Titel #1hopeMeme und #whatthehope wollen die besorgten Evangelischen ihre Erkenntnisse in die Fläche tragen, „in eure Gemeinde oder euren Verband“, immer munter auf dem Weg „from #hateSpeech to #hopeSpeech“. Steckt dahinter auch kein Deutsch, so hat es doch Methode: Ein Platzhirsch namens EKD will konkurrierende Anbieter auf dem Glaubens- und Meinungsmarkt vom Diskursfeld drängen. Die Brieftasche ist reichlich gefüllt, die Software geputzt, das Design glänzt hübsch. Alles dient natürlich der „Nächstenliebe“. Sagt uns die Evangelische Kirche, und die muss es wissen.