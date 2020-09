Es ist fraglich, ob alle Menschen, die das Wort „Narrativ“ im Mund und Wortschatz führen, auch tatsächlich wissen, aus welcher philosophischen Denkschule es stammt und was genau es wohl bedeutet. Wahrscheinlicher ist eher, dass sich die Narrativ-Fans, wie jene Zeitgenossen verhalten, die sich schicke Brillen mit Fensterglas auf die Nase setzen, obwohl sie keine Sehschwäche haben: Sie wollen mit derlei Dekor halt wie Schweinchen Schlau erscheinen.

Ausdruck soll wissenschaftliches Gewicht verleihen

Und dieser Trend zur Schlauheit dominiert mittlerweile auch die Politik. „Wir haben das Narrativ, die AfD sei im Osten überall vorn, in Thüringen durchbrochen", erzählte jüngst der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer CDU Mike Mohring. Was er eigentlich damit sagen wollte, war wohl dieses: „Wir haben die Behauptung, die AfD sei im Osten überall vorn, in Thüringen durchbrochen“.

Auch Grünen-Politiker Robert Habeck hat sich in das Wort verliebt. „Die Narrative ‚Wir werden von Flüchtlingen überrannt‘ oder ‚Das deutsche Volk ist in seiner Existenz bedroht‘ konstruieren künstlich eine Krise, fern der Wirklichkeit“, sagte er neulich in einem Interview. Was indes auch gereicht hätte: „Die Behauptungen“. Es ist nicht frei von Ironie, wenn sich ausgerechnet Politiker, die von der breiten Masse gewählt und deswegen auch von dieser verstanden werden wollen, so ausdrücken, als wenn sie in ihrer Freizeit Vorlesungen über Lyotard besuchen würden.

Das ist das erste Problem, das mit diesem verschwurbelten Begriff verknüpft ist: Viele Leute übernehmen ihn völlig unreflektiert, da er besonders intellektuell klingt und der eigenen Aussage ein wissenschaftliches Gewicht zu verleihen scheint – was übrigens genau dann besonders notwendig ist, wenn man eigentlich ja nichts zu sagen hat.

Der Trend geht zur Leichtgläubigkeit

Neulich las ich einen Kommentar unter einem Instagram-Sharepic. Die Aussage des Pics lautete, dass es vollkommen legitim sei, den Feminismus als Bewegung zu kritisieren. Ein User verstand diese Aussage nicht, denn Feminismus bedeute ja, so schrieb er, dass man „alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Sexualität und Körper gleichstelle“, in Klammern: „Zitat Margarete Stokowski“.

Dieser Reflex ist mir im Netz häufiger aufgefallen: Dass Menschen Begriffe auf Google eingeben, und glauben, dass das erste Suchergebnis, das sie auf dem Bildschirm vorfinden, der absoluten Wahrheit entsprechen müsse. Oder, dass man sich den Aussagen einer Person, die man persönlich abfeiert, bedingungslos unterwirft, ohne zwei Sekunden darüber nachzudenken, ob der Inhalt irgendetwas mit der Realität zu tun hat.

Er scheint eine Bereitschaft in der Bevölkerung zu geben, die eigene Vernunft für seine Lieblingsautoren und an Begriffe, die man nicht richtig versteht, aber dafür intelligent klingen, abzugeben. Wie sieht es dann bei Behauptungen aus, die als wissenschaftlich gelabelt werden?

Erzählung, mit der Extremisten ihre politische Identität feiern

Nehmen wir mal die intellektuelle Übermutter des „Narrativs“, das „rechte Narrativ“. Die Amadeo-Antonio-Stiftung veröffentlichte neulich eine Studie, in der sie solche rechten Narrative untersuchte. Narrativ bedeutet hier: Eine Erzählung, die in der Gesellschaft kursiert und mit der gewisse Gruppen, wie Extremisten, ihre eigene politische Identität feiern. In der Studie wird dann zu Recht vor gefährlichen Narrativen gewarnt, wie etwa vor dem Märchen von der jüdischen Weltverschwörung oder dem Mythos von der Islamisierung des Abendlandes.

Aber auch Einwände gegen die Political Correctness, die Sorge um die Einführung von Sprechverboten und der Fakt, dass Kritiker am Islam und der Flüchtlingspolitik häufig als „Nazis“ diffamiert würden, wäre Teil eines toxischen Narrativs, so kann man dort lesen. Ein ähnlich absurdes Framing veranstaltete vor kurzem die taz. Die binäre Geschlechterordnung und klassische Rollenzuschreibungen zwischen Männern und Frauen, so las man in einem Artikel, wären Teil eines „rechten Weltbildes“ oder Teil der Propaganda der „extremen Rechten“. Nun könnte man solche Studien und Artikel, die die Grenze des Sagbaren ganz offensichtlich nach links verschieben wollen, auch einfach ignorieren.

Sprachverbote statt Diskussionen

Das Problem ist aber Folgendes: Dass die „rechten Narrative“ in der Debatte häufig als wissenschaftlich fundierte Wahrheit verkauft werden. Hier greift die gleiche Obrigkeitshörigkeit wie bei dem User auf Instagram: Sobald ein Rechtsextremismus-Experte von „rechten Narrativen“ redet, so denken sich viele, kann das ja nur wahr sein. Denn es handelt sich ja um Wissenschaft.

Dabei wurde spätestens seit dem ultratendenziösen Panorama-Bericht über den Bundeswehroffizier Marcel Bohnert klar, dass sich unter Experten auch Menschen befinden können, die – gelinde gesagt – politisch etwas voreingenommen sind und deren politische Expertise daraus besteht, Liberalismus mit Faschismus gleichzusetzen.

Phänomenen wird ihre Existenz abgesprochen

In linken Kreisen ist das „rechte Narrativ“ so etwas wie eine Universalwaffe, mit der man nicht nur jede Diskussion abwürgen, sondern auch störende Begriffe ganz einfach abschaffen kann. Das funktioniert dann ungefähr so:

„Menschen haben Angst, in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu sagen, weil sie Angst haben als Rassisten gebrandmarkt zu werden“

– „Das ist ein rechtes Narrativ!“

„Moment. Das ist genau das, was ich meine. Genau so werden Sprechverbote etabliert!“

– „Das ist ein rechtes Narrativ!“

„Aber …“

– „Das ist ein rechtes Narrativ!“

Genau genommen ist das „rechte Narrativ“ gleichbedeutend mit „das existiert nicht“. Der Begriff „Cancel Culture“ zum Beispiel oder die „Political Correctness“ seien Erfindungen eines „rechten Mobs“ und deswegen überhaupt nicht in der Wirklichkeit vorhanden, konnte man in der letzten Zeit immer wieder auf Twitter lesen.

Die Selbstgerechtigkeit hinter derlei Deutungshoheit ist faszinierend: Denn gesellschaftlichen Phänomene wird hier genau dann die Existenz abgesprochen, wenn sie Linke als störend empfinden oder es sich nicht um die eigene Wortschöpfung handelt.

Weniger pseudo-intellektuelle Diskurse

Ad absurdum führte diese Denklogik vor einiger Zeit die Geschlechterforscherin Judith Butler. In dem Buch „Raster des Krieges“ behauptete sie, dass es islamistische Selbstmordattentäter überhaupt nicht geben würde, weil das Wort „Terrorist“ nur ein Produkt einer „westlichen Diskursmacht“ sei, die die Gräuel des Kolonialismus zu verantworten hätte.

Das ist so absurd, dass man es kaum aushält. Ratsam wäre indes eines: Weniger Diskurse, weniger Narrative und weniger Zurschaustellung des eigenen Pseudo-Intellekts.