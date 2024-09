Keith Ulrich ist Vorstandsvorsitzender des Verbands für nachhaltigen Weinbau Fair and Green e. V. mit Sitz in Bonn. Er führt ein auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtetes Beratungsunternehmen.

Die biologische Landwirtschaft genießt in der öffentlichen Wahrnehmung einen nahezu makellosen Ruf. Befürworter propagieren, dass sie nicht nur gesünder für Mensch und Umwelt sei, sondern auch maßgeblich zum Klimaschutz, zur Biodiversität und zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln beitrage. Bio und Nachhaltigkeit werden deshalb immer häufiger synonym verwendet. Fragt man heute die Verbraucher, was Bio ausmacht, so lautet die Antwort häufig: Bei Bio wird kein Pflanzenschutz verwendet.

Das grün geführte Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung hat jüngst eine Informationsoffensive namens „Bio? Na Logo!“ gestartet. Die Message dahinter schlägt in die Kerbe von romantisierten Verbrauchern: Bio setze höchste Umweltstandards und habe positive Auswirkungen auf Artenvielfalt, Klima und Co. Dass dies nicht zwingend der Fall ist, weiß der Großteil der Wissenschaftler und Praktiker. Die Bio-Branche schafft es, die Probleme ihres statischen Systems zu verschleiern, häufig auf Kosten jener, die tatsächlich nachhaltig arbeiten.

Das wichtigste Dogma

Um das Problem hinter Bio zu verstehen, muss man auf die Ursprünge der Bewegung schauen. Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionierten synthetisch hergestellte Pflanzenschutz- und Düngemittel die Landwirtschaft. Effizienz- und Ertragssteigerungen waren die Folge. Doch die übermäßige und unsachgemäße Verwendung dieser industriellen Mittel führte auch zu gravierenden ökologischen Schäden, wie der Belastung des Grundwassers und einem Rückgang der Artenvielfalt. Als Reaktion formierte sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine Bewegung mit der Forderung nach einem Verzicht auf industrielle Hilfsmittel. Die Geburtsstunde des wichtigsten Dogmas der biologischen Landwirtschaft: Künstliche, synthetische Mittel sind schlecht, natürliche Mittel gut.

Trotz einiger Reformen bleibt diese Grundannahme bis heute bestehen und hat sich durch erfolgreiche Erzählungen der Bewegung und nicht zuletzt gestützt von der Politik in die Köpfe von Verbrauchern gebrannt. Doch der wissenschaftliche Fortschritt wird durch diese Ideologie und die damit einhergehende Kommunikation überschattet. Mittlerweile können synthetische Mittel hergestellt werden, die geringere negative Umweltauswirkungen haben als biologische. Hinzu kommen Fortschritte in der Ausbringung der Pflanzenschutzmittel, die zu geringeren Aufwandsmengen beitragen.

Im Bio-Weinbau wird beispielsweise das Schwermetall Kupfer zur Bekämpfung von Pilzerkrankungen eingesetzt. Dieses wirkt toxischer auf die Umwelt als das nicht in der Natur vorkommende synthetische Mittel Kaliumphosphonat, welches darüber hinaus höhere Wirksamkeiten aufweist. Zudem muss Kupfer häufiger auf die Pflanzen aufgetragen werden, da es in Jahren mit hohen Niederschlägen abgewaschen wird. Das Ergebnis: Mehr Durchfahrten, stärkere Bodenverdichtung und insgesamt ein höherer CO2-Fußabdruck aufgrund des höheren Kraftstoffverbrauchs. In den Niederlanden oder Dänemark ist die Ausbringung von Kupfer gar verboten bzw. stark eingeschränkt. Ein Paradebeispiel dafür, dass nicht per se jedes synthetische Mittel schlechter ist als ein in der Natur vorkommendes.

Siegel für das gute Gewissen

In der EU-Bio-Verordnung sucht man vergeblich nach konkreten, verbindlichen Vorgaben, die tatsächlich zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen wie mehr Klima- oder Artenschutz sowie besseren Arbeitsbedingungen beitragen würden. Die von Unterstützern angeführten Argumente für mehr Klima-, Umwelt- und Artenschutz basieren zu großen Teilen auf der Verwendung natürlicher Mittel. Ob es sich um Bio-Tomaten handelt, die unter enormem Wasserverbrauch und hohem CO2-Ausstoß in Plastik verpackt aus Spanien importiert werden, oder um Bio-Wein, der in riesigen Monokulturen ohne ausreichende Refugien für Biodiversität produziert wird – all dies kann problemlos das EU-Bio-Siegel tragen. Noch erschreckender ist, dass dies oft unter Arbeitsbedingungen geschieht, die weit entfernt von ethischen Standards sind. Saisonarbeiter, die ohne schriftliche Arbeitsverträge beschäftigt werden, sind leider keine Ausnahme, sondern Teil der Realität. Leider auch in Deutschland.

Die einst revolutionäre Bio-Bewegung war in der Vergangenheit die Antwort auf die Probleme der Zeit. Doch diese haben sich tiefgreifend geändert. Der Klimawandel stellt eine der größten Bedrohungen für die Menschheit dar; die Landwirtschaft ist dabei in besonderem Maße betroffen. Landwirtschaftliche Betriebe stehen vor den Fragen ihres Ressourcenverbrauchs: Wie hoch ist der CO2- oder Wasserfußabdruck? Wie werden die Erzeugnisse verpackt und transportiert? Hinzu kommt die gesellschaftliche Erwartung, sozial verantwortungsbewusst zu handeln. Die Komplexität des Systems Landwirtschaft hat weiter zugenommen.

Der Bio-Ansatz allein kann die oben genannten Fragestellungen nicht beantworten – eben, weil er das ursprünglich auch gar nicht sollte. Das System ist zu bürokratisch und schwerfällig und kann sich nicht mehr den neuen Herausforderungen anpassen. Zu sehr liegt der Fokus auf dem Ursprung der eingesetzten Mittel. Zu wenig darauf, welche konkreten Biodiversitäts-, Ressourcenverbrauchs- oder Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Wichtig sollte doch die Frage sein, welches Mittel die geringsten negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat, und nicht, woher der Stoff kommt.

Das EU-Bio-Siegel ist zu einer Marketingstrategie verkommen und kein Garant für nachhaltige Praxis. Es erlaubt Produktionsmethoden, die den Ansprüchen, die Verbraucher mit dem Begriff Bio verbinden, schlicht nicht gerecht werden.

Trotz der Schwächen des Bio-Systems gehen viele biologisch wirtschaftende Betriebe über die EU-Bio-Verordnung hinaus. Die Schwachstellen liegen innerhalb der EU-Bio-Verordnung im System selbst, und häufig nicht bei den durchaus verantwortungsvoll arbeitenden Betrieben.

Winzer übernehmen die Führungsrolle

Die Schwachstellen auszumachen und zu verbessern, dieses Ziel setzten sich im Jahr 2013 namhafte, teilweise biologisch wirtschaftende Winzer. Sie diskutierten, wie der ursprüngliche Grundgedanke des Bio-Anbaus – umweltverträglich zu wirtschaften – weiterentwickelt werden kann. Das Ergebnis war die Schaffung eines praxisnahen, wissenschaftlich fundierten, modernen und ideologiefreien Systems, das ökonomische, ökologische und soziale Aspekte vereint: FAIR’N GREEN.

Dieses legt wie ein Anbauverband Richtlinien fest, nach denen die Mitglieder wirtschaften müssen. Dazu gehören viele Aspekte, die in der EU-Bio-Verordnung fehlen, wie geordnete Arbeitsverhältnisse, die Reduktion des CO2- und Wasserfußabdrucks sowie gesellschaftliches Engagement. Die Nachhaltigkeitsleistung wird anhand von mehr als 220 Kriterien jährlich gemessen, die regelmäßig überarbeitet werden. Ein lernendes System. Mittlerweile wirtschaften rund 170 Betriebe aus elf Ländern auf 7000 Hektar zertifiziert nachhaltig. Seit 2013 wurden die Richtlinien mehrfach angepasst und auf Grundlage neuster Erkenntnisse aktualisiert – ein entscheidender Vorteil gegenüber den EU-Bio-Richtlinien.

Immer mehr biologisch arbeitende, darunter viele führende, Betriebe setzen auf ganzheitliche Nachhaltigkeit und schließen sich FAIR’N GREEN an – ein klares Zeichen dafür, dass Praktiker ernsthaft darüber nachdenken, wie sie wirklich nachhaltig wirtschaften können.

Die Politik in ihrem Lauf

Dass die Politik davor die Augen verschließt und die Landwirtschaft weiter in Richtung 30 Prozent Bio bis 2030 treibt, zeigt die politische Förderlandschaft. Beim ursprünglichen Bundesprogramm „Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft” wurde der hintere Teil ersatzlos gestrichen und damit die Förderung von Nachhaltigkeit eingestellt. Ein Armutszeugnis für den politischen Nachhaltigkeitswillen.

Anstatt Landwirte ausschließlich für den Verzicht auf synthetische Mittel zu belohnen, sollte ihre umfassende gesellschaftliche Leistung in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales anerkannt und gefördert werden. Was es braucht, ist mehr Respekt für die Landwirtschaft, verbunden mit einem ehrlichen, ideologiefreien Diskurs über zukunftsfähige, nachhaltige Produktion. Nur so können wir den Weg zu einer verantwortungsvollen und ganzheitlich nachhaltigen Landwirtschaft ebnen. Echte Nachhaltigkeit braucht eben mehr als Ideologie.