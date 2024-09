Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Geliebter der Goebbels-Gattin

Wahrscheinlich hieß er Fritz Gerber. Sicher ist, dass Magda Goebbels, als sie noch mit dem Industriellen Günther Quandt verheiratet war, ein Verhältnis mit einem Studenten hatte. Diesen Unbekannten macht Nora Bossong zur zentralen Figur ihres Romans „Reichskanzlerplatz“. Hans Kesselbach heißt er dort, ein junger Mann, der Quandts Sohn Hellmut in schwärmerischer Freundschaft verbunden ist. Trotz seiner Homosexualität beginnt Hans eine Affäre mit Magda, die ihn fasziniert mit ihrer Kultiviertheit und Intelligenz, aber auch durch ihre innere Leere, ihren Drang nach Aufstieg und Geltung. Bossong erzählt die Geschichte von Hans als die einer zunehmenden Entfremdung: zu der Frau, die mit ihrer Ehe mit Joseph Goeb­bels zum Aushängeschild des Reiches wird. Und als Protokoll der Distanzierung zum Regime, in dem Hans als Homosexueller in ständiger Gefahr ist. Wie Bossong dessen Radikalisierung immer wieder mit wenigen Worten beschreibt und doch alles sagt, ist große Kunst.

Nora Bossong: Reichskanzlerplatz. Suhrkamp, Berlin 2024. 295 Seiten, 25 €