Herr Winterhoff, im vergangenen Jahr hat eine damals 16 Jahre alte Klimaaktivistin aus Schweden die westliche Welt in Atem gehalten. Greta Thunberg wird nämlich auch von vielen Erwachsenen geradezu vergöttert. Warum bekommt ausgerechnet eine Heranwachsende so viel Aufmerksamkeit – im Gegensatz zu gestandenen Klimaforschern?

Es ist so, dass generell immer mehr Erwachsene verwirrt sind, dass sie keine eigene Meinung haben. Es herrscht so etwas wie ein Mainstream an Meinungen, und wenn man dem nicht entspricht, gehört man gesellschaftlich eigentlich nicht mehr dazu. Gerade beim Klimathema besteht da in der Gesellschaft der Wunsch nach einer Person, die die Problematik auf den Punkt bringt. Und bei Greta kommt eben ihr jugendliches Alter hinzu – wir Erwachsene wissen, dass wir mit unserer Lebensweise Raubbau an der Natur betreiben, und als 16-Jährige dringt Greta auf direktem Wege in unser schlechtes Gewissen ein. Außerdem entspricht es auch der gesellschaftlichen Entwicklung, dass Erwachsene die Entscheidungsfindung zunehmend an Kinder und Jugendliche delegieren. Da befinden zum Beispiel Kinder darüber, auf welche Schule sie gehen oder wohin die Familie in Urlaub fährt. Vierjährige sollen bestimmen, ob sie beim Vater oder bei der Mutter leben wollen, wenn die Eltern sich trennen.



Gleichzeitig ist es kaum möglich, inhaltliche Kritik an Gretas Absolutheitsanspruch zu üben, weil das gewissermaßen als jugendverachtend gebrandmarkt wird.

Das ist ein Mechanismus, der in unserer Kultur grundsätzlich besteht. Wer sich heutzutage Kindern gegenüber kritisch äußert, wird schnell als jemand verkannt, der Kinder nicht mag. Ich habe das beim Erscheinen meines Buches „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ selbst erlebt.



Sie kritisieren in Ihren Büchern eine übertriebene Aufwertung der Kinder und eine mangelnde Abgrenzung seitens der Eltern und anderer Erwachsener. Führt dieses Verhalten zu einer Infantilisierung der Gesellschaft?

Noch in den neunziger Jahren hatten die meisten Erwachsenen ein klares Gespür für sich selbst und für andere. Sie konnten sich abgrenzen. Dagegen sind heutzutage viele Erwachsene in einer Position, in der sie nicht mehr über sich selbst verfügen, sondern nur noch auf Impulse von außen reagieren. Meiner Beobachtung nach ist Erwachsenen vielfach die Bereitschaft abhandengekommen, Verantwortung zu übernehmen. Folglich werden unangenehme Dinge schöngeredet, Entscheidungen werden delegiert. Erwachsene verhalten sich wie Kinder.