Etwas wehmütig blickt man auf die Bereitschaft von Politikern vergangener Tage, die für Fehler auch die Verantwortung übernommen haben und zurückgetreten sind. In der deutschen Geschichte ist hier vor allem der Rücktritt von Willy Brandt in Erinnerung. Er übernahm damit die Verantwortung, dass ein DDR-Spion sich bis in sein nächstes Umfeld vorarbeiten konnte. Ob Gerhard Schröder oder Angela Merkel in einem vergleichbaren Fall wohl ihren Rücktritt angeboten hätten?