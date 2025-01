Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Pat Christ hat Kulturgeschichte an der Universität Würzburg studiert. Seit 1990 arbeitet sie als freischaffende Foto- und Textjournalistin.

Einige standen auf. Verließen den Saal. Doch die Mehrheit blieb. Und lauschte dem, was der ostfriesische Zahnarzt Ulrich Keck zu sagen hatte. Das war erschütternd. Keck sprach über die Corona-Politik. Er sprach nicht nur über Fehler. Versäumnisse. Sondern davon, dass bewusst Falsches getan worden war. Das war am 8. November 2024 während der Versammlung der Zahnärztekammer Niedersachsen. Die forderte daraufhin per Antrag von der Politik eine Aufarbeitung der Corona-Krise.

Seither sind fast zwei Monate vergangen. Und seither läuft die Diskussion darüber, ob man eine Aufarbeitung fordern sollte, innerhalb der Ärzteschaft mäandrisch. Einige Kammern, Berufsverbände und ärztliche Interessenvertretungen haben sich inzwischen mit der Frage befasst. Einige wenige positionierten sich. Viele jedoch nach wie vor nicht.