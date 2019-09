Liebe Geschwister in den westlichen Landesteilen, ich erzähle euch jetzt keine Geschichte von „helden lobebæren, von grôzer arebeit“. („Nibelungenlied“, schlagt’s nach!) Ihr könnt ja nichts dafür, dass ihr ein ereignisloses Leben gelebt habt und das Existenzielle einen großen Bogen um euch gemacht und euch verzärtelt hat. Das Revolutionsgedenken wird euch nerven, denn ihr wart ja nicht an der Revolution von 1989 beteiligt. Und die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Mauerfalls werden euch nerven, denn ihr wart ja auch nicht am Niederreißen der Mauer beteiligt. Ich verstehe euch, aber ich habe kein Mitleid mit euch. Ich erzähle lieber eine kleine Geschichte aus diesem unserm Land. Also: Lest weiter! Denn die kleine Geschichte hat auch Protagonisten aus euern Reihen.