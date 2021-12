Das Timing für die Nachricht von seinem Comeback war perfekt. Er komme zurück, kündigte Luke Mockridge am Heiligabend auf seinem Instagram Account an – allerdings nicht verbal, sondern über entsprechende Botschaften, die er wie in dem Weihnachtsfilm „Tatsächlich ... Liebe“ auf Plakate geschrieben hatte. Da stand er also, ein Schlaks in Wollpullover und Mütze, ein leicht zerkautschtes Grinsen im Gesicht. Er schaltete einen Ghettoblaster an, und zur Melodie von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ warf er ein Plakat nach dem anderen auf den Boden. „Es ist Weihnachten“, stand da, „(und weil man Weihnachten immer die Wahrheit sagt), Ja, das ist zum Teil auch Werbung für meine nächste Tour in 2022.“

Die Nachricht dürfte viele überrascht haben. Denn das letzte Lebenszeichen von Mockridge war im Herbst allem Anschein nach aus der Psychiatrie gekommen. Es hieß, er sei psychisch völlig am Boden. Einer seiner Freunde wird von der Bild mit den Worten zitiert, der unglaubliche Hass aus dem Internet habe ihn zerstört. „Er empfindet es als eine Art Hexenjagd.“

Kein typischer MeToo-Fall

Er, das ist Luke Mockridge. Einer der erfolgreichsten deutschen Nachwuchskomiker mit eigener Show bei Sat.1. Von den einen geliebt, von den anderen gehasst. Die Trennlinie auf Twitter verläuft ziemlich genau zwischen Anhängern und Anhängerinnen der #MeToo-Bewegung und seinen treuesten Fans. Dabei passt der Fall Luke Mockridge gar nicht ins Schema der #MeToo-Bewegung. Ihm wird ja nicht vorgeworfen, er habe seine Macht als Comedian ausgespielt, um eine Frau zu sexuellen Handlungen zu zwingen, die beruflich von ihm abhängig gewesen wäre.

Die Frau war seine Ex-Freundin Ines Anioli, selber eine semi-prominente YouTuberin und Influencerin. Obendrein eine, die als erfolgreiche Sex-Podcasterin auf Tabubrüche spezialisiert ist. Sie hatte ihn 2020 beschuldigt, er habe versucht, sie zu vergewaltigen. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, das Verfahren aber nach zehn Monaten wieder eingestellt, weil die vorliegenden Beweise nicht für eine Verurteilung ausreichten. Von einer „Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“ war die Rede und davon, dass diese besonders strenge Anforderungen an die einzige Belastungszeugin stellten. In zwei wichtigen Punkten befand das Gericht diese aber nicht für glaubwürdig. Warum hatte sie die Anzeige gegen Mockridge erst vier Monate nach der vermeintlichen Vergewaltigung erstattet? Und warum hatte sie trotz der Tat und der Anzeige weiterhin über „beabsichtigte Zärtlichkeiten“ mit ihm kommuniziert?

In dubio pro reo Das muss nicht heißen, dass er die Tat nicht begangen hat. Das Paar war schon seit über einem Jahr zusammen. Die Hemmschwelle, den eigenen Partner wegen versuchter Vergewaltigung anzuzeigen, liegt höher als in den Fällen, wo der Täter ein Unbekannter ist. Die Einstellung eines Verfahres ist auch kein Freispruch. Trotzdem gilt für den Beschuldigten der Grundsatz der Untschuldsvermutung. „In dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten.