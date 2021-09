60 Jahre ist sie alt und gesundheitlich angeschlagen, als Louise Schroeder am 8. Mai 1947 an die Spitze der Gesamtberliner Verwaltung berufen wird. Die Stadt liegt nicht nur in Trümmern, sie ist auch innerlich zerrissen. Aufgeteilt in vier Sektoren, die je einer Siegermacht unterstehen, wird sie dominiert von der Alliierten Hohen Kommandantur, deren Tätigkeit von den Vorboten des Kalten Krieges belastet wird. Als der erste gewählte Nachkriegsbürgermeister von Berlin, der SPD-Politiker Otto Ostrowski, im Mai 1947 nach einem Misstrauensvotum seiner Partei seinen Rücktritt erklärt, übernimmt Schroeder als seine Stellvertreterin die provisorische Vertretung für das schwierige Amt. Zum ersten Mal steht nun eine Frau an der Spitze Berlins.