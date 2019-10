Es geht weniger um das Ziel als um das Unterwegssein selbst. An einen weltlichen Punkt der Vollkommenheit, nach dem so viele getriebene Reisende ihr Leben lang suchen, glaubt die Ich-Erzählerin nicht. So folgt man der Protagonistin von einem Ort zum nächsten, heiter sind die Beschreibungen – auch ihrer selbst – nicht. „Die Geschichte meiner Reisen ist nur die Geschichte einer Unzulänglichkeit.“ Hingezogen fühlt sie sich zu Kaputtem, Krankem, der Dunkelheit und Anonymität der Nacht; Sonnenschein kann jeder. „Meine Sensibilitäten sind teratologisch, monstrophil.“ Und beschreiben will sie eigentlich gar nicht, denn: „Beschreiben ist wie benutzen – es verschleißt. Beschreiben heißt vernichten.“