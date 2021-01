WDR schafft Literaturkritiken ab - Murks mit Murke

In einem offenen Brief an den Intendanten des WDR beklagen namhafte Kulturjournalisten das angekündigte Ende der Literaturkritik in der größten Sendeanstalt der ARD. Der Fall offenbart erneut, wie schlecht es um den Kulturauftrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestellt ist.