Eigentlich ist der Herbst eine schöne Zeit für die Landwirtschaft. Die Ernte ist größtenteils eingefahren, die Früchte der eigenen Arbeit harren in Silos und anderen Lagerstätten ihrer Vermarktung oder Verarbeitung. Doch der Herbst 2022 bietet wenig Anlass für eitel Freude, und auf so manchem Erntedankfest, dass in diesem Jahr zumeist am 2.Oktober stattfindet, könnte die Stimmung eher gedämpft sein.

Die deutsche Landwirtschaft steckt im Würgegriff gleich mehrerer Dämonen. Es gibt zwar große regionale Unterschiede, aber die Folgen des Klimawandels haben vielerorts für erhebliche Ernteausfälle bei einigen Kulturen gesorgt. Aufgrund von längeren Dürreperioden hat der Wassermangel in einigen Regionen dramatische Ausnahmen angenommen. Wer sich mal ins Berliner Umland begibt, bekommt die entsprechenden Statistiken eindrucksvoll visualisiert, etwa bei einer Fahrradtour entlang von weitgehend verdorrten Maisfeldern. Bei Kartoffeln sieht es ebenfalls nicht gut aus. Auch das Angebot bei den zahlreichen Ständen im Umland ist deutlich schmaler geworden.