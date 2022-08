Ohne Nachhaltigkeit geht heutzutage gar nichts mehr. Alle sind plötzlich nachhaltig. Der Discounter, der ein paar Lebensmittel jetzt wieder lose verkauft (während der „Rest“ Unmengen Plastikmüll generiert), oder Kreuzfahrtveranstalter, die ein paar Schiffe mit „sauberem“ Flüssigerdgas betreiben (während die anderen nach wie vor pro Tag so viel CO2 ausstoßen wie rund 84.000 Autos). Auch Wintersportorte werben plötzlich mit „Nachhaltigkeitskonzepten“, nachdem dort jahrzehntelang Schneisen der ökologischen Verwüstung geschlagen wurden. Und in der Landwirtschaft betont mittlerweile jeder Giftspritzer, irgendwie „im Einklang mit der Natur“ zu arbeiten.

Neue Sorten als Retter des Weinbaus?

Wenn also alles und jeder irgendwie „nachhaltig“ ist, muss werblich eine Schippe draufgelegt werden. Da bemüht man dann gerne die drohende Apokalypse und die eigene Rolle bei der Rettung der Welt. Derartiges Gebaren begegnet einem auch in der Weinwirtschaft. Der Weinbau, wie wir ihn kennen, sei dem baldigen Untergang geweiht, die bisher kultivierten Rebsorten könnten dem Klimawandel nicht standhalten, warnt Barbara Singer vom Weingut Singer-Bader in Kernen-Stetten (Remstal). Mittel- und langfristig müsse man komplett auf die weitgehend schädlings- und auch hitzeresistenten Neuzüchtungen setzen, an denen in vielen Laboren getüftelt wird und von denen bereits viele auf dem Markt sind.

Doch diese PIWIs (pilzwiderstandsfähige Rebsorten) konnten sich, von einer Ausnahme (Regent) abgesehen, bislang kaum aus ihrem Nischendasein befreien. Kaum ein Weinfreund außerhalb überschaubarer Fachkreise kennt Pinotin, Sauvignac, Souvignier Gris, Cabertin, Cabernet Blanc, Johanniter, Solaris, Muscaris und wie sie sonst noch alle heißen. Und wer sie tatsächlich kennt, wird sie nicht unbedingt mögen. Denn von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen schmecken die Weine extrem langweilig oder sogar furchtbar. (Die Prügel, die ich für diese Aussage kassiere, nehme ich gerne in Kauf.)

Wein als hippes Zeitgeistgetränk

Dennoch haben viele Winzer jetzt ein paar meist sehr kleine Parzellen mit PIWIs bestockt und betonen bei der Präsentation den Gedanken der – Achtung: Überraschung! – „Nachhaltigkeit“. Doch hinter vorgehaltener Hand bekommt man auch zu hören, dass man davon auch nur mäßig überzeugt sei, aber der „Zeitgeist“ es einfach verlange, vor allem bei der Erschließung neuer, vor allem jüngerer Kundenkreise der „Generation Fridays for Future“.

Auf die bezieht sich auch die gelernte Önologin Singer, die in ihrem Familienweingut unter anderem für stylische Events in der neu gebauten Vinothek zuständig ist. Konsequenterweise heißt eine Produktlinie der Weinguts auch „Event Weine“, mit denen auch Online-Tastings veranstaltet werden, wo die Teilnehmer „Plaisir, Elixir Arcitc (was immer das sein mag) & Co“ erwartet. „Leicht zugängliche Einsteigerweine“ seien das, sagt Singer. Für eine Zielgruppe, die sich kaum für spezielle Rebsorten oder Lagen interessiert, dafür aber umso mehr für – Überraschung! – Nachhaltigkeit. Geschmacklich sind diese Weine eher indifferent und durchweg mit deutlicher Restsüße versehen und haben einen vergleichsweise geringen Alkoholgehalt. Eher Partygetränk als Weingenuss.

Winzer warnt vor Alarmismus

Kann man alles machen und ist womöglich auch ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell in einer wachsenden Nische. Doch viele Winzer machen diesen apokalyptischen Zirkus nicht mit – ohne die Herausforderungen, die der Klimawandel für den Weinbau mit sich bringt, zu bagatellisieren oder gar zu leugnen. Marcel Idler vom ebenfalls im Remstal gelegenen gleichnamigen Weingut sieht immer noch etliche Stellschrauben bei den meisten herkömmlichen Reben. Etwa durch Neuanpflanzungen in kühleren Lagen oder weniger Entblätterung. Bei einigen Sorten kann auch der Umstieg auf andere, weniger empfindliche Klone hilfreich sein, ohne den typischen Sortengeschmack dabei zu schmälern, etwa beim Lemberger. Für entsprechende Umstellungen sieht Idler ein Zeitfenster von rund 30 Jahren, bevor sich der Klimawandel verfestigt haben wird. Nur für das schwäbische Nationalgetränk Trollinger sieht auch er keine Zukunft, denn diese spätreifende, dünnschalige Rebsorte ist sowohl für diverse Pilzkrankheiten als auch für „Sonnenbrand“ extrem anfällig.

Riesling statt „Eventweinen“

Idler setzt nicht auf „Eventweine“, sondern auf klassische Rebsorten. Seine Paradesorte ist – eher untypisch für Württemberg – Riesling, der auf den Mergel- und Gipskeuperböden seiner Weinberge ideale Bedingungen vorfindet. Er preist seine Weine auch nicht mit Phantasienamen an, sondern in drei nachvollziehbaren Qualitätsstufen. Wobei schon der „Gutswein“ und erst recht die mittlere Stufe, der Ortswein „Strümpfelbach vom Bunten Mergel“, mit klassischer, klarer Rieslingstruktur überzeugen: feine Frucht, schönes Süße-Säure-Spiel, ausgeprägt mineralische Noten, frisch und animierend. Und Idler ist überzeugt, dass es solche Weine in dieser Region noch sehr lange geben wird.

Das bleibt zu hoffen und sollte gebührend gewürdigt werden, Genuss ist schließlich Notwehr. Und eine deutsche Weinkultur, in der man dann einen Solaris oder Muscaris statt Riesling serviert bekommt, ist wirklich keine schöne Vorstellung. Und die Welt kann man mit schlechtem Geschmack auch nicht retten.