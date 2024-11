Um blauhaarigen Hamas-Fans erfolgreich entgegenzutreten, heißt es, müsse der Westen seinen moralischen Kompass wiederfinden. Das klingt plausibel und greift, wie leider so vieles, was sofort überzeugt, zu kurz. Es wird den Rückbau unserer Zivilisation nicht aufhalten.

Die heikle Frage lautet: Führen manche im Westen hochgeschätzte Ideale nicht längst zu kulturellen Fehlentwicklungen, anstatt unsere Zivilisation zu stärken? Was, wenn es gerade unser moralischer Kompass ist, der uns auf Irrwege lenkt, wo uns dann nicht nur vorgetäuschte und echte Islamisten begegnen, sondern auch Klima-Apokalyptiker, Gender-Aberwitz und andere Auswüchse der sogenannten Wokeness? Die Teddybär-Rucksack-Antifa ist nun mal keine Psy-Op aus Teheran, sie geht aus unserer Kultur hervor.

Fahrlässig wäre es jedenfalls, ungeprüft zu glauben, unsere Werte hätten keine Schattenseiten – etwa wenn Selbstverwirklichung, Genussfreude oder Weltoffenheit in Egozentrik, Maßlosigkeit oder Naivität umschlagen. Umgebungen wandeln sich. Was uns früher Freiheit und Wohlstand einbrachte, besiegelt irgendwann vielleicht unseren Niedergang.

Eine Reihe von Kritikern versucht inzwischen, diesem Verdacht systematisch nachzugehen. Zu den bekanntesten skeptischen Stimmen gehört der amerikanische Ökonom und interdisziplinäre Denker Robin Hanson. In einem neuen Buch, an dem Hanson zurzeit arbeitet, entwickelt er eine provokante These: Es seien vor allem aus evolutionären Gesetzen resultierende Werte und Normen, die dazu führen, dass Gesellschaften von Amerika bis nach Australien den Verstand zu verlieren scheinen. Er glaubt, dass die Merkmale von Kulturen weniger durch Rationalität als durch externe Faktoren geprägt werden, ähnlich wie es auch bei biologischen Arten der Fall sei. Hanson lenkt unseren Blick nach außen.

Kulturen entwickeln sich durch Mechanismen der ständigen Variation und Anpassung an ihre Umwelt – soweit eine Grundannahme des Forschungsgebiets kulturelle Evolution. Dies bedeutet, dass interne Merkmale zwar einen Ausschlag geben, aber unbedingt davon abzuraten ist, Kulturen allein anhand ihrer inneren Strukturen zu beurteilen. Es käme dem Versuch gleich, die Eigenschaften von Wellen im Meer nur durch die Merkmale des Wassers zu erklären und externe Einflüsse wie den Wind nicht zu berücksichtigen. Niemand würde derart kenntnislos einen Ozean überqueren. Die Umwelt macht den Unterschied.

Eine Kultur für alle

Wenn Kulturen wie biologische Arten evolutionären Mechanismen folgen, stellt sich die Frage, wie sich diese Entwicklungen historisch vollzogen haben. Hanson führt an, dass die Menschheit noch vor wenigen Jahrhunderten aus einigen hunderttausend bäuerlichen Kulturen bestand. Solche Gemeinschaften lebten weitgehend isoliert und entwickelten ihre eigenen Bräuche, die miteinander in Konkurrenz traten. Eine Vielfalt, die heute nicht mehr gegeben ist.

„Wir haben diese kleinen bäuerlichen Kulturen zu nationalen Kulturen verschmolzen und erlebten schließlich den Aufstieg einer Weltkultur“, sagt Hanson. Mittlerweile gebe es nur noch wenige Makrokulturen; die globale Elite teile sich sogar bloß noch eine Kultur und handle entsprechend homogen. Was während der Coronakrise gut zu beobachten gewesen sei, als es kaum Abweichungen vom Kurs des internationalen urbanen Establishments gab. Eine vereinheitlichte Umwelt begünstigt einheitliche Strategien.

Die kleinen lokalen Kulturen der Vergangenheit waren einem stärkeren Zwang zur Anpassung ausgesetzt. Als schwache Kulturen bargen Veränderungen für sie häufiger das Risiko, ausgelöscht zu werden. Was sie vorsichtiger darin machte, Umbrüche zu vollziehen. Unsere im Gegensatz dazu exorbitant mächtigen Makrokulturen sind einfallenden Armeen, Hungersnöten oder Epidemien nicht mehr in derselben Weise ausgeliefert.

Vom Winde verweht

Der springende Punkt besteht darin, dass kulturell verankerte Überlebensstrategien heute viel weniger robust sein müssen – was jede Menge Raum für die Verwirklichung von miserablen Ideen schafft. Fachsprachlich ausgedrückt: Der Selektionsdruck ist gering. Kleinere Fehler werden von Makrokulturen noch immer leicht verkraftet, doch auf lange Sicht häufen sich dysfunktionale Eigenschaften, die zusammengenommen eine Gefahr darstellen.

Es kommt zur kulturellen Drift. Werte und Normen verändern sich nun zufällig, wie es auch auf unvorhersehbare Mutationen in der Genetik zutrifft. Setzt sich ein maladaptives Merkmal – eine für den Fortbestand der Kultur schädliche Eigenschaft – als Statussymbol oder soziale Norm durch, fehlt oft ein hinreichend starker Selektionsdruck. Einmal etabliert, lässt sich eine solche Veränderung daher kaum rückgängig machen.

Für eine biologische Spezies fallen Mutationen in aller Regel neutral oder nachteilig aus. Vorteilhafte Entwicklungen bilden die Ausnahme. Stellen Sie sich vor, ein Chirurg ließe bei Eingriffen an den Nervensträngen eines Menschen den Zufall walten. Die wenigsten würden so einer Operation wohl zustimmen. Ein Organismus ist ein fein abgestimmtes System, dessen Funktionen durch Veränderungen leicht gestört werden können. Das verhält sich, so argumentiert Hanson, bei Kulturen im Prinzip nicht anders.

Wenn Transformationen wie technologische Neuerungen, Migrationswellen oder sozioökonomische Verschiebungen auftreten, sind Kulturen gezwungen, darauf zu reagieren, um funktionsfähig zu bleiben. Die evolutionäre Fitness der Gesellschaft kann dauerhaft aber nicht auf einem gesunden Niveau gehalten werden, wenn es vor allem der Zufall ist, der diese Reaktion prägt.

Ein Beispiel: Der Westen hält Selbstverwirklichung vornehmlich als individuelle Freiheit hoch. Wird dies universell durchgesetzt, schwindet der Gemeinschaftssinn. Symptome hiervon sind etwa die sinkenden Mitgliederzahlen in Kirchen und Vereinen, aber auch die steigende Zahl von Single-Haushalten und weniger kooperativen Arbeitsformen. Ein solcher Hyperindividualismus schwächt langfristig die kollektive Handlungsfähigkeit.

Der Westen hat sich krank gesiegt. Wie ein Segelschiff mit zertrümmertem Ruder driftet er, von den Winden mal hierhin, mal dorthin getrieben, durch die Geschichte. Die Navigation in moralischen und gesellschaftlichen Fragen fällt ihm zusehends schwerer. Eine technologische Innovation wie das Internet, die Menschen eigentlich verbinden sollte, kann nun zur sozialen Atomisierung führen.

Rundumschlag

Weil kulturelle Drift keine Reaktion auf spezifische Umweltfaktoren oder rationale Entscheidungen ist, sondern durch Zufall bestimmt wird, fehlen unserer Makrokultur die evolutionären Leitplanken. Dies erklärt, warum die maladaptiven Effekte der Drift sich in so viele Richtungen ausweiten können.

Der Wegfall von Standards und anderen tradierten Strukturen ist umfassend. Es blieb nicht dabei, dass wir ein handelsübliches Urinal („Fountain“, Marcel Duchamp) oder mit menschlichem Kot gefüllte Konservendosen („Merda d’artista“, Piero Manzoni) für Kunst halten sollten. „Anything goes“ wird seit längerem auch in Bereichen behauptet, die für Normalbürger Bedeutung in ihrem Alltag tragen und nicht mit dem Verlassen eines Museums hinfällig werden.

Im 21. Jahrhundert reißt der woke Relativismus die Grenzen zwischen Mann und Frau ein, deutet den Islam als humanistische Ideologie und verkauft den Menschen lebensgefährliche Fettsucht als „Body Positivity“. Da sind sie wieder, unsere drei Begriffe vom Anfang: Selbstverwirklichung, Weltoffenheit und Genussfreude. Solche Werte leuchten den meisten selbst absolut gesetzt ein – doch das tat den Schildbürgern die Idee, Licht in Säcken zu tragen, ja auch.

Kultur vs. Vernunft

Weil Kulturen eine hohe Komplexität aufweisen, ist es sowohl schwer, ihre internen Prozesse zu verstehen, als auch, sie zu steuern. Viele Verhaltensnormen und Statussymbole sind dermaßen tief in der Gesellschaft verankert, dass sie sich kaum aus der Gesellschaft selbst heraus als etwas identifizieren lassen, das Schaden verursacht. Sie erscheinen schlicht als offenkundige moralische Wahrheit. Hanson zitiert Herodot, der schon 440 v.Chr. feststellte: „Ausnahmslos jeder Mensch glaubt, dass seine eigenen Bräuche und die Religion, mit der er aufgewachsen ist, die besten sind.“

Vernunft, Logik und Empirie haben sich als vorzügliche Mittel erwiesen, um Wissenschaft zu betreiben und neue Technologien zu entwickeln. Es brauchte alle drei, damit wir zum Mond fliegen konnten. Überwiegend müssen Menschen aber bekanntlich keine wissenschaftlichen Erkenntnisse erlangen oder neue Technik entwickeln. Sie orientieren sich in ihrem Handeln deshalb an dem, woran sie am stärksten glauben – an ihrer Kultur. Moralische Normen und die daraus hervorgehenden Statussymbole werden unbewusst übernommen und weitergegeben. Die kulturelle Evolution hat uns fest verwurzelte Werte mit auf den Weg gegeben.

Keine Kinder, keine Zivilisation

Das belangreichste Beispiel für kulturelle Drift sieht Hanson im weltweiten Geburtenrückgang. Ausgelöst wird dieser, so die Annahme, durch eine ganze Reihe von Faktoren wie höhere Geschlechtergleichheit (Frauen konzentrieren sich stärker auf ihren Beruf als darauf, eine Familie zu gründen), geringere Religiosität (Rückgang traditioneller Familienwerte) und zunehmende Urbanisierung (kleinere Wohnräume, höhere Lebenshaltungskosten und weniger sozialer Druck, Familien zu gründen).

Während sich für ein Plus an Landlust womöglich noch eine begeisterte Mehrheit fände, sieht es beim Umschwenken zu weniger Geschlechtergleichheit und mehr Frömmigkeit schon anders aus. Die Drift erfasst uns bei Gepflogenheiten, von denen wir mittlerweile tief überzeugt sind.

Aber es gibt Ausnahmen. Einige isolierte Kulturen widersetzen sich der Tendenz zu weniger Nachwuchs. Kleine, hochreligiöse Gruppen wie die Amischen oder die Haredim zählen dazu. Diese Mikrokulturen weisen eine so hohe Fruchtbarkeit auf, dass sie die Zahl ihrer Mitglieder alle zwei Jahrzehnte verdoppeln. „Sie sind damit auf dem besten Weg, unsere Hauptkultur in ein paar Jahrhunderten zu ersetzen“, sagt Hanson. „So wie die Christen einst Rom mit ähnlichen Wachstumsraten übernommen haben. Und so wie die Christen viele Dinge verwarfen, die ihnen an der römischen Zivilisation nicht gefielen, könnten diese neuen Gruppen viele Aspekte unserer liberalen Zivilisation verwerfen, die wir schätzen.“

Tatsächlich ist demografischer Schwund ein historisch gut nachweisbares Symptom strauchelnder Zivilisationen. Hält er länger an, lässt er jede Gesellschaft kollabieren.

Drei Pfade zur Genesung

Hanson sieht drei Kategorien von Möglichkeiten, wie sich adaptive erneut gegenüber maladaptiven Merkmalen durchsetzen könnten, und fasst sie unter den Schlagworten „Natur“, „Kultur“ und „Gesetz“ zusammen. In die Kategorie „Natur“ fällt zum Beispiel die simple Option, nichts zu tun. Sprich: der Natur freien Lauf zu lassen und abzuwarten, bis der Zusammenbruch unserer Zivilisation dazu führt, dass wieder ein stärkerer Selektionsdruck auf unsere Hauptkultur einwirkt. Nach einigen Jahrhunderten Krieg, Hungersnöten und Seuchen wäre die Drift gebannt. Womit bereits die Nachteile dieser Lösung angeführt sind.

Eine Gegenmaßnahme aus der zweiten Kategorie „Kultur“ nennt Hanson „tiefgreifenden Multikulturalismus“. Diese Option setzt voraus, dass Kulturen mit erheblich abweichenden Werten und Normen global koexistieren, Handel untereinander betreiben und Technologien austauschen. Ein solcher Multikulturalismus würde darauf abzielen, Vielfalt nicht nur in oberflächlichen Aspekten wie Essen, Musik oder Kleidung zu tolerieren, sondern auch in grundlegenden Fragen.

Es müsste Toleranz gegenüber fundamental unterschiedlichen Werten und Normen gezeigt werden. So ein System könnte das Problem des schwachen Selektionsdrucks lösen, weil sich wieder mehr Kulturen als Konkurrenten gegenübertreten würden. Wie Hanson jedoch anmerkt, ist von einer Toleranz dieser Art in der Welt nichts zu entdecken – und war es, wenn wir Herodot glauben, auch noch nie.

Unnötig wäre Toleranz bei einer totalitären Übernahme, einer Möglichkeit aus Hansons dritter Kategorie „Gesetz“. In diesem Szenario würde ein Anführer oder eine Elite starke Kontrolle über die kulturelle Entwicklung ausüben, um maladaptive Veränderungen zu stoppen beziehungsweise rückgängig zu machen. Laut Hanson erfordert das jedoch eine effektive Steuerung, wie sie in heutigen Staaten nicht möglich ist. Als Ökonom mit libertären Neigungen hält Hanson einen totalitären Ansatz, wenig überraschend, ohnehin für gefährlich.

Aktivismus im Teufelskreis

Hanson hat eine tiefschwarze Pille geschluckt. Er hält es für wahrscheinlich, dass wir nichts unternehmen und der Natur ihren Lauf lassen. Irgendwann würde dann, wenn unsere Kultur genug Schaden genommen hat, eine bislang isolierte Gruppe, die mehr Nachkommen erzeugt, zum Hegemon avancieren. „Im Grunde ist es so, die Menschheit besitzt eine Superkraft, und wir haben sie zerstört“, sagt Hanson über die kulturelle Irrfahrt des Westens. Er möchte sich trotzdem nicht geschlagen geben.

Was könnte uns einen Grund für mehr Optimismus liefern? Nahe liegt, dass wir, sofern wir mit autokratischen Lösungen nichts zu schaffen haben wollen, wenigstens Herodots Überzeugung entkräften müssten. Zu beweisen wäre, dass genug Menschen in der Lage sind, zwischen nützlichen und schädlichen Bräuchen zu unterscheiden, auch wenn es ihre eigenen sind.

Unsere Gesellschaft erlebt rapide und drastische Veränderungen, die von kulturellen Innovatoren und Aktivisten vorangetrieben werden. Solche Kräfte sind nicht notwendig negativ; ohne sie hätte es weder die Aufklärung noch die industrielle Revolution gegeben – einschließlich bis dahin ungekannter Ausmaße von Freiheit und Wohlstand. „Aber es existiert ein Unterschied“, sagt Hanson. „Heute feiern wir kulturelle Innovatoren und Aktivisten, die große, schnelle Veränderungen in unserer Makrokultur verursachen, einfach dafür, dass sie große und schnelle Veränderungen verursachen.“

Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Wohl noch nie war es unpopulärer, an Traditionen und bewährten Standards festzuhalten. Je unkonventioneller, desto größer ist gegenwärtig die Chance, den eigenen Status zu erhöhen. Welche Konventionen man über Bord wirft, bleibt Nebensache – die Form triumphiert über den Inhalt.

Bereits der Blick in die Vergangenheit kann Feindseligkeit provozieren. Der Ruf unserer Vorfahren ist schließlich nicht der beste. Rassismus, Sexismus, Kolonialismus … Die Ismus-Anklagepunkte sind voraussehbar und wiegen in Debatten schwer. Es dürfte ein mühsamer Weg werden, mit eigenen kulturellen Produkten gegen den Strom zu halten und Werte von gestern als Lösung für morgen zu empfehlen. Aussichtslos ist es nicht.

Wer im Kulturkampf Durchhaltevermögen beweist, wird merken: Man kann die Bäume und den Wald gleichzeitig sehen. Es ist möglich, zu erkennen, dass Umbrüche in unserer Kultur, die wir dem Zufall verdanken, öfter schädlich als vorteilhaft sind. Wenn man das große kulturelle Ganze ernst nimmt, lassen sich maladaptive Veränderungen aus gutem Grund verurteilen. Systemdenken funktioniert. Wer so viel Multitasking schafft, darf optimistisch sein, denn er weiß dann, dass es auch andere können. Der Mensch besitzt Vernunft. Sie lässt sich nicht so einfach wie ein Plastikstrohhalm verbieten.

Am Ende ist es nicht die Frage, ob sich unsere Kultur verändert – das tut sie ohnehin. Nur ist der Zufall, um einen toten weißen Mann falsch zu zitieren, eben keine Kraft, „die stets das Gute schafft“. Kontingenz sorgt in Kulturen zumeist für Chaos, wo es der Ordnung bedarf.

Werte wie Selbstverwirklichung, Genussfreude und Weltoffenheit wurden in den Gesellschaften des Westens nicht immer absolut gesetzt. Wir haben unsere Tugenden auch schon – sehr erfolgreich – durch andere Marker signalisiert. Mit klarem Blick auf das, was uns wirklich über Wasser hält, ließe sich begreifen, dass wir statt Freiheit nur noch Orientierungslosigkeit verteidigen. Und so sehr es sich mancher auch einreden mag: Kein Kompass der Welt hilft uns, wenn wir stur auf Irrwegen verharren.