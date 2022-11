Herr Hartmann, in diesen Tagen grassiert im Mittelstand zunehmend eine Abstiegsangst. Derweil scheint es den Eliten gut zu gehen. In Ihren Studien jedenfalls kommen Sie zu dem Ergebnis, dass sich deutsche Eliten über alle Branchen hinweg reproduzieren und ein Aufstieg in diese Eliten ohne „Vererbung“ kaum möglich ist. Warum ist das Land nach oben hin so undurchlässig?