Nach einem solchen Wochenende stellen sich auch den unbedarftesten Bürgern ein paar Fragen. Insbesondere diese: Was will uns die Bundesregierung eigentlich vermitteln? Oder besser gesagt: Ist denen klar, was in diesem Land gerade los ist und wie vor diesem Hintergrund bestimmte Worte und bestimmte Bilder auf die Bevölkerung wirken? Das Ganze kommt einem inzwischen vor wie ein großangelegtes psychologisches Experiment nach dem Motto: Mal schauen, wann die Grenze des Erträglichen erreicht ist. Es wirkt in der Gesamtschau beinahe wie eine gezielte Provokation.

Denn tatsächlich müssen die Dinge nebeneinandergelegt werden, die da von einzelnen Bundesministern unter dem billigenden Blick (beziehungsweise mit aktiver Teilnahme) des Kanzlers unters Volk gebracht werden. Da wäre beispielsweise jenes Interview, das Robert Habeck als Verantwortlicher für das bundesdeutsche Wirtschaftsressort dem Deutschlandfunk gab. Es zeugt von einer Rat- und Hilflosigkeit, die wohl nur noch in der Grünen-Hardcorefanbase ob ihrer unverstellten Ehrlichkeit als kommunikative Großtat gefeiert werden kann. Was Habeck hier abliefert, hätte in Zeiten politischer Normalität den Begriff „Bankrotterklärung“ verdient – und zwar völlig zu Recht.