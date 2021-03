Nachdem Dörr noch am Wochenende die Vorwürfe zurückgewiesen, sich aber nicht näher geäußert hatte, hat er am Montag die „komplette Verantwortung“ für die erhobenen Vorwürfe übernommen. Man muss also annehmen, dass an den Beschwerden etwas dran war. Dabei schien nach verbreiteter Einschätzung Klaus Dörr seine von vorn herein als Übergangsphase gedachte Aufgabe fachlich eigentlich gut zu erledigen.