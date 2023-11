Er trägt John Lennons Brille, John Lennons Frisur, und sein Regenbogen-T-Shirt hätte der Beatle wohl auch getragen. Aber der Mann, der in der Aula der Bonner Uni auf dem Podium tanzt, das Orchester antreibt und in der Pause Tee trinkt, ist kein Popstar. Er ist Dirigent. Vier Uraufführungen hat er sich für heute Abend vorgenommen. Dazu Beethovens fünftes Klavierkonzert und die fünfte Symphonie. Ein Vier-Stunden-Mammut-Programm in drei Teilen mit zwei Pausen. Ein Marathon, den man nicht mit jedem Orchester machen kann. Auch deshalb hat Yoel Gamzou sich ein eigenes Orchester angeschafft. Als Musikdirektor am Theater Bremen hatte er keine Lust mehr auf Bürokratie, hat seinen Vertrag nicht verlängert, dirigiert seither freiberuflich und erfolgreich in Wien, Hamburg oder Paris. Und nun sein eigenes Orchester: oneMusic. Weil es für ihn nur eine Musik gibt, die ihn interessiert: Rock, Pop, Klassik, Folk, Country – Hauptsache gut.

Nach fünf Minuten mit Yoel Gamzou weiß man, dass dieser Mann in kein Zeitungsporträt passt. Er entzieht sich jeder Form. Das fängt schon im Kaffeehaus an. Er bestellt Eiskaffee und Tonic Water. „Nacheinander?“, fragt der Kellner. „Nein, ruhig zusammen.“ Dann schaltet der Dirigent sein Handy aus – ein altes, orangenes Nokia ohne Touchscreen.