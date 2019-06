Alle irgendwie für Frieden

Hier liebt man es einfach, schlicht und griffig. Also diskutiert man wie all die Jahrzehnte zuvor über den Weltfrieden, über Umweltzerstörung, über Armut und soziale Ungerechtigkeit. Und jede Wette: Am Ende des Tages wird sich herausstellen, dass alle irgendwie für Frieden sind, für Gerechtigkeit und den Schutz der Umwelt. Na, Donnerlüttchen, wie man im Ruhrgebiet sagt.