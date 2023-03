Beide Volkskirchen haben in wenigen Jahrzehnten die Bedeutung verloren, die sie über Jahrhunderte hatten. Seit die Deutschen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend die Banden zu den Kirchen lösten, warben diese nicht etwa für die Rückkehr zum Glauben, sondern gingen den Weg der Säkularisierung im Grunde mit. Erst zögerlich, doch mittlerweile mit aller Entschiedenheit. Es macht den Eindruck, als würden sie sich heute mehr in der Rolle überparteilicher Pseudobehörden gefallen und weniger in der religiöser Dienstleister. Lieber Ethik-Ministerium als christliche Kirche.