Jeden Tag wurden 2021 durchschnittlich in Deutschland 390 Kinder katholisch getauft. Jeden Tag! Ist das viel oder wenig? Vielleicht hört es sich recht viel an, aber zehn Jahre zuvor waren es noch täglich im Schnitt 800 katholische Taufen. Wer aber heute nicht getauft wird, kann auch in 30 Jahren nicht austreten. Die dramatische Erosion kirchlichen Lebens in Deutschland lässt sich an diesen Zahlen viel mehr ablesen, als die in den Nachrichten im Fokus stehenden Austrittszahlen.

Weniger als die Hälfte der Bevölkerung Kirchenmitglied Diese sind im vergangenen Jahr allerdings auf ein bisher ungekanntes Niveau gestiegen. Im vergangen Jahr traten 359.338 Menschen aus der katholischen und rund 280.000 Menschen aus der evangelischen Kirche aus. In beiden Fällen ist das ein neuer Rekordwert. Im vergangenen Jahr gehörten rund 21,6 Millionen Menschen der katholischen Kirche an, bei den Protestanten waren es rund 19,7 Millionen. Damit sank die Zahl der Christen in Deutschland, die Mitglied einer der beiden großen Kirchen sind, erstmals unter die 50-Prozent-Marke. Der Untergang des christlichen Abendlandes? Und wen kümmert es?