Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

Als ich im Jahr 1977 meine erste Lehrerstelle antrat, befand sich die Schule noch tief in der Kreidezeit. Die Lehrer beschrieben die grüne Tafel mit Kreide. Die Schüler übernahmen das Tafelbild in ihre Hefte. Das technische Equipment war überschaubar. Arbeitsbögen und Textblätter wurden mit einem Matrizendrucker namens Ormig hergestellt. Bald lösten Offset-Druckmaschinen dieses schlichte Gerät ab. Sie ermöglichten hohe Druckauflagen. Dann hielten Kopiergeräte Einzug. Sie erlaubten den Druck individuell gestalteter Arbeitsblätter. Damit traten sie in Konkurrenz zu den unflexiblen Schulbüchern.

All diese Geräte dienten nur einem Zweck: Sie sollten der Lehrkraft die Herstellung von Lernmaterialien erleichtern. Die digitale Technik hingegen ist von einer grundsätzlich neuen Qualität. Sie greift in den Lernprozess der Schüler ein – je nach Art des Einsatzes zum Guten oder zum Schlechten. Die grüne Tafel wurde durch das Smartboard ersetzt, eine elektronische Tafel, die man mit Hilfe eines digitalen Stifts im Schreibmodus benutzt oder mit der man Sachverhalte recherchiert. Im Suchmodus erscheint das Fenster von Google, das man mit Hilfe einer Tastatur beschriftet. Man bekommt dann Links präsentiert, wie man es von den eigenen digitalen Geräten kennt.