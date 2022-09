„Wer nicht mal die Pronomen der eigenen Schüler*innen gebacken kriegt, sollte vielleicht auch einfach nicht in einem pädagogischen Beruf arbeiten“, hielt mir jüngst ein Twitter-Nutzer entgegen, der laut Profil für eine Hilfsorganisation kommuniziert und ansonsten irgendwas macht oder ist – da bin ich mir ob seiner kryptischen Ausdrucksweise nicht ganz sicher – mit „queer media archaeology“.

Kommentare wie diese sollte ich eigentlich ignorieren, da man nämlich Gefahr läuft, sich anschließend in den endlosen Schleifen der Gender-Debatte zu verlieren. Außerdem, da will ich ehrlich sein, fällt es mir schwer, diplomatisch auf Menschen zu reagieren, die meinen, dass Lehrer jeden zeitgeistigen Firlefanz ihrer Schüler affirmativ begleiten oder ihnen gar die eigene Weltsicht einhämmern sollten, statt zu tun, was ihre Aufgabe ist: Wissen zu vermitteln.

Hinzu kommt, dass zwischen mir und den allermeisten Menschen da draußen – das zeigt jede Umfrage – ein gewisser Konsens besteht, dass das Gendern und artverwandte Sprachverhunzung, sagen wir, intellektuell eher auf Feldwegniveau ist. Allerdings ist genannter Kommentar auch ein guter Einstieg in diesen Beitrag, weil er trotz seiner Kürze ein Gedankengut offenbart, das eine Art Symbiose ist aus woker Ideologie und dem Hang zur Infamität, um selbige durchzusetzen.

Beliebt bei progressiven Irrlichtern

Um was es konkret geht, fragen Sie vielleicht. Cicero-Autor Julien Reitzenstein berichtet in diesem Artikel über den Fall des irischen Lehrers Enoch Burke, der sich weigert, einen Schüler mit den Pluralpronomen „they/them/their“ anzusprechen, was das angloamerikanische Pendant ist zu jenen Sternchen und Glotisschlägen, die sich auch hierzulande großer Beliebtheit bei besonders progressiven Irrlichtern erfreuen. Zeitgenossen übrigens, die in der Gender-Debatte stets behaupten, dass doch niemand zum Gendern gezwungen werde, die ganze Aufregung um das Thema daher völlig überzogen und, was auch sonst, eine Kampagne von Rechts sei.

Nunja, Enoch Burke, der irische Lehrer, dürfte das anders sehen. Weil er sich – aus religiösen Gründen, wie er betont – weigert, die von ihm verlangten Sprachunfug mitzumachen, hat die Schule, an der er unterrichtet, eine Einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, ihm den Zugang zum Schulgelände untersagt und ihm verboten, seine Schüler weiterhin zu unterrichten. Weil Burke sich anschließend aus Protest gegen die Verfügung in ein leeres Klassenzimmer setzte – immerhin wurde ihm aus Zeitgeistgründen gerade seine berufliche Existenz unter den Füßen weggerissen – landete er anschließend im Knast. Zwar nicht, wie der zuständige Richter betonte, weil er das „they/them/their“ verweigert, sondern weil er sich gegen die Verfügung hinweggesetzt habe. Doch jeder aufgeklärte Geist erkennt: Was Burke da zugestoßen ist, ist nichts anderes als ein Zeitgeistzwang durch die Hintertür.

Zu feige für die Freude

Dass sich eingangs erwähnter Twitter-User nun daran stört, dass Burke die Pluralpronomen nicht nutzen will, ohne die krasse Gemengelage drumherum zu begreifen, spricht Bände über den Umgang mit solchen und ähnlich gelagerten Fällen durch ein vermeintlich progressives Milieu, dem jedes Mittel recht zu sein scheint, seinen Willen auch gegen die Mehrheit der Menschen in der westlichen Himmelsphäre durchzusetzen. Gleichzeitig aber zu feige ist, zuzugeben, dass es schon auch ein bisschen gut findet, wenn einer wie Burke erst seine berufliche Existenz verliert und dann noch im Knast landet, weil er gerne weiterhin sprechen möchte, wie er das für richtig hält.

Gleichwohl zeigt sich hier ein Muster, das wir aus Diskussionen über andere Themen, Islamismus zum Beispiel, längst zur Genüge kennen. Niemand werde zu irgendwas gezwungen und jeder dürfe seine Meinung doch öffentlich sagen, heißt es immer wieder, anschließend wird der Person das Leben zur Hölle gemacht und dieser Psychoterror euphemistisch als „Konsequenzen“ bezeichnet – ungeachtet dessen, dass derlei freilich fernab jedweder Verhältnismäßigkeit ist und alles, aber ganz sicher kein demokratischer Umgang mit anderen Meinungen.

Terror bleibt Terror, Lüge bleibt Lüge

Egal, ob nicht mehr für die Sicherheit der Kabarettistin Lisa Eckhart bei einem geplanten Auftritt garantiert werden kann, eine junge Biologin aus Deutschland seit Wochen im Fadenkreuz von Transaktivisten steht, ein irischer Lehrer seinen Job verliert, weil er niemanden mit „they/them/their“ ansprechen will, eine Professorin frustriert das Handtuch wirft, nachdem sie über Jahre hinweg von LGBTQ-Aktivisten verleumdet und verfolgt wurde, oder ein Kaplan – danke an Twitter-Userin @missdeleine2 für den Hinweis auf diesen Fall – von einem Internat verbannt wird, weil er sich weigerte, auf einer Queer-Veranstaltung „Smash Heteronormativity!“ zu skandieren: Die totalitäre Grundhaltung, die hinter all diesem Irrsinn steckt, sollte jeden liberalen und aufgeklärten Geist in einen Alarmzustand versetzen.

Denn Terror bleibt Terror, unter welcher Flagge auch immer. Sei sie nun braun, rot oder bunt. Und Lüge bleibt Lüge, wenn trotz genannter und vieler weiterer Fälle – und damit meine ich auch solche, die gar nicht erst auftreten, weil manche Menschen längst zu eingeschüchtert sind, um sich in den einschlägigen Debatten aus der Deckung zu wagen – gewisse Milieus immer noch hartnäckig behaupten, dass es so etwas wie einen Gender- und Zeitgeistzwang nicht gäbe.

Den gibt es sehr wohl. Nicht überall, nein. Nicht immerzu, selbstredend. Aber vermeintliche Einzelfälle häufen sich. Und das kann man besten Gewissens als Indiz werten, dass bei der Meinungsfreiheit auch in Sachen woker Ideologie bereits einiges im Argen liegt. Höchste Zeit, dass dies auch die Wohlmeinendsten im Land und außerhalb erkennen. Jene, die immerzu brav mitmarschieren unter dem Regenbogen, weil das ja die Guten sein müssen. Bis mal wieder wer seinen Job verliert, weil er sich völlig zu Recht irgendeinem Zeitgeistkram verweigert.