Dunkle Elben, schmutzige Hobbits, schwarze Meerjungfrauen — in Amerika gibt es Streit um Neuverfilmungen, die inklusiver und diverser sein sollen. Anfang September brachte Amazon The Rings of Power heraus, eine Fantasieserie und die Vorgeschichte zu dem Megaerfolg Lord of the Rings, der cineastische Dreiteiler nach den Büchern von J.R.R. Tolkien. Die Handlung spielt in dem fiktionalen Kontinent Mittelerde. Abweichend allerdings von Peter Jacksons Verfilmung, aber auch vom Original des verstorbenen britischen Autors sind die Charaktere nicht so richtig altenglisch. So gibt es dunkelhäutige Elben wie Arondir, der eigens für die Serie erfunden wurde, wenngleich die weibliche Heldin, Galadriel, immer noch so blond ist wie eine nordische Göttin. Hingegen sind bei Jackson nur die bösen Orks schwarz, nicht aber die lichten Elben.

Es folgt Disney, die im kommenden Jahr eine Neuauflage von Arielle, der kleinen Meerjungfrau, in die Kinos bringen. Die Meerjungfrau wird von der afro-amerikanischen Schauspielerin Halle Lynn Bailey gespielt, während die Zeichentricknixe weißhäutig und rothaarig war. Zwar erhielt Disney viele begeisterte Zuschriften von schwarzen Mädchen, ältere Fans aber, die den Cartoon kennen, meckerten. Als Disney den Trailer zum Film auf Youtube hochlud, gab es 1,5 Million Dislikes. Einen noch größeren Aufschrei veranstalteten allerdings Tolkien-Fans, die bereits bei den Jackson-Filmen darauf geachtet hatten, dass keinen Millimeter von der literarischen Vorlage abgewichen wurde. Der unvermeidliche Elon Musk twitterte, Tolkien drehe sich gerade im Grab um.