Laut ist dieser Tage manche Kritik an Heinrich Schliemann – und wenn sie nicht sauertöpfisch ist, ist sie moralinsauer. Vor allem, weil Heinrich Schliemann perfekt in das Fadenkreuz jener Apologeten der Cancel Culture passt, die Menschen des 19. Jahrhunderts vorwerfen, dass für sie Werte selbstverständlich waren, die heute vielfach als ablehnenswert gelten. Dabei fokussiert sich die Kritik vor allem auf ein Bild eines reichen, alten, weißen Schliemann, der in weniger entwickelten Ländern seinen Neigungen nachging und – je nach Interpretation – Verträge zu seinen Gunsten auslegte oder gar die „einfältigen Autochthonen“ bestahl. Daher sollten, so hört man, die von ihm ausgegrabenen und in westeuropäischen Museen ausgestellten Funde in die Herkunftsländer zurückgegeben werden. Das ist ebenso verzerrend, wie aus dem historischen Kontext gerissen.

Wir leben in Zeiten, in denen jene gefeiert werden, die sich durch Bildung aus einfachsten Verhältnissen zu Wohlstand hocharbeiten. Im 19. Jahrhundert hingegen waren die sozialen Schranken deutlich stabiler als heute. Jemand, der ohne Schulabschluss durch Fleiß aufstieg, bis er einen fürstlichen Lebensstandard erreicht hatte, jemand, der erfolgreich war und einfach nur aus Freude an der Wissenschaft in fortgeschrittenem Alter promovierte – all das bescherte Heinrich Schliemann damals über lange Jahre eher Ausgrenzung als Lob.