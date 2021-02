Der Kommunikationsmanager und studierte Germanist und Philosoph Karl Hackstette lernte Hans Albert während seines Studiums in Mannheim kennen. Heute lebt der Autor in Oldenburg.

Philosophie hat sich in den letzten Jahren aus dem akademischen Elfenbeinturm herausgelöst und ist populär geworden. Die Philosophen Richard David Precht, Svenja Flaßpöhler oder Julian Nida-Rümelin zum Beispiel sind in den Medien gefragte Gesprächspartner, gerade auch zu Corona-Themen, die in starkem Maße existenzielle und ethische Fragen berühren. Weniger in der breiteren Öffentlichkeit bekannt ist ein Philosoph, der neben Max Weber und Karl Popper weltweit zu den bedeutendsten Wissenschaftstheoretikern zählt und der am 8. Februar 100 Jahre alt wird: Hans Albert.

Der in Heidelberg lebende Albert ist vor allem mit Arbeiten zur Wissenschaftslehre hervorgetreten. Sein Hauptwerk heißt „Traktat über kritische Vernunft“, das 1968 erstmalig erschien. Berühmt geworden ist das darin dargestellte „Münchhausen-Trilemma“. Dabei geht es um so genannte Letztbegründungen in Wissenschaft, Theologie und Philosophie, die als letzte sichere Grundlagen Geltung bezüglich Wahrheit und Gewissheit beanspruchen. Albert zeigt, dass alle Versuche einer letzten Begründung in eine logische Sackgasse führen und somit zum Scheitern verurteilt sind.