Wenige Wochen später entdeckte Ärztin Bittner in ihrer Handy-App eine überraschende Schlagzeile: „Vogel mit West-Nil-Virus in Sachsen gefunden.“ Sie stutzte, googelte, entdeckte Fotos von toten Sing- und Greifvögeln, las, das Virus sei von Stechmücken auf Menschen übertragbar, fand schließlich Fotos von Ausschlägen, die ihr ziemlich bekannt vorkamen. Sie rief erneut beim Labor an. „Die haben erst mal geschmunzelt. Aber ich insistierte: Lassen Sie meine Proben bitte auf das West-Nil-Virus testen!“ Ein paar Tage später klingelte ihr Telefon Sturm: das Labor, das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin aus Hamburg, das Gesundheitsamt. „Tja. Ich war auf der richtigen Spur gewesen. Das ist das Schönste am Beruf der Haus­ärztin: der Miss-Marple-Teil.“